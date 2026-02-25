„Un showman” Un fost fotbalist își amintește: „Președintele a intrat în vestiar și a început să-i explice portarului cum să așeze zidul”

Fabio Liverani (49 de ani) a vorbit, într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport, despre perioada în care era fotbalist.

Fostul mijlocaș italian a povestit o întâmplare amuzantă cu un fost președinte de club de la Perugia.

În prezent, Fabio Liverani e antrenor la Ternana, formație care joacă în Serie C: „Mă gândesc să câștig cu Ternana, mi-ar plăcea să o duc în Serie B. Chiar dacă visul meu este să am o șansă în Serie A”.

De-a lungul carierei de jucător, Liverani a evoluat la Nocerina, Viterbese, Perugia, Lazio, Fiorentina, Palermo și Lugano.

„Președintele a intrat în vestiar și a început să-i explice portarului cum să așeze zidul”

Liverani a povestit unul dintre momentele amuzante din cariera sa. Juca la Perugia, unde îl avea președinte pe Luciano Gaucci, un controversat antreprenor italian care a deținut mai multe cluburi, printre care Perugia și Catania.

„Un adevărat personaj. Un om adevărat, îți spunea lucrurile în față”, își amintește Liverani, în gazzetta.it.

„Atâtea râsete. Într-o zi, a intrat în vestiar și a început să-i explice portarului nostru, Mazzantini, cum să așeze zidul.

Folosea gențile de antrenament ca și cum ar fi fost oameni care trebuiau poziționați… un showman”.

Cine a fost Luciano Gaucci

Luciano Gaucci (foto: Imago)

Om de afaceri italian, Gaucci a preluat Perugia din liga a treia (C1) în 1991 și a condus-o până în Serie A, transformând-o într-o echipă competitivă care a jucat în cupele europene.

În urma golului de aur marcat de Ahn Jung-Hwan, care a eliminat Italia de la Campionatul Mondial din 2002, Luciano Gaucci i-a reziliat contractul atacantului sud-coreean, declarând că nu va plăti salariul „cuiva care a ruinat fotbalul italian”. Acțiunea a fost criticată pe scară largă, fiind considerată neprofesionistă și a dus la reacții negative împotriva clubului.

A adus jucători din medii diverse, inclusiv pe fiul dictatorului libian Muammar Gaddafi, Al-Saadi Gaddafi, la Perugia.

A fost, de asemenea, cunoscut pentru că a încercat să legitimeze femei în fotbalul masculin (o încercare de a angaja o femeie portar) și a numit-o pe Carolina Morace ca antrenor la Viterbese, club pe care îl deținea tot el.

În 2005, a fugit în Republica Dominicană (Santo Domingo) după ce a fost anchetat pentru faliment fraudulos și nereguli fiscale la Perugia, lăsându-și fiii să gestioneze criza financiară a clubului. A murit în Dominicană în februarie 2020, la vârsta de 81 de ani.

Perioada Lazio, cea mai frumoasă din cariera lui Liverani

Fabio Liverani spune că cele mai frumoase amintiri din cariera de fotbalist le are de la Lazio, unde a jucat peste 100 de meciuri.

Fabio Liverani (foto: Imago)

N-a avut startul visat acolo însă. La început, în care s-a confruntat cu aversiunea fanilor laziali:

„Când am ajuns, am fost numit fan al Romei. Circula o fotografie cu mine celebrând cu fanii giallorossii. Am fost judecat pentru asta, nu pentru omul sau jucătorul care eram. M-a durut să citesc atâtea insulte, chiar și pe pereți și pe pancarte. «Liverani, negru», «Liverani, spion» și atâtea alte lucruri atroce împrăștiate prin oraș. Mă gândeam în special la mama. Mi-a părut rău că a citit astfel de lucruri”.

Relația cu fanii lui Lazio s-a îmbunătățit, după o vreme:

„A durat puțin timp, dar am construit o relație minunată. Chiar și ca antrenor, când mergeam pe Olimpico, ca adversar, mă aplaudau mereu și mă chemau în peluză. Să fiu căpitanul lui Lazio a fost o onoare”, spune Liverani.

În Reggio Calabria, a fost umilitor să aud huiduieli și insulte pentru culoarea pielii mele. Într-un oraș din sud… chiar nu mă așteptam. Credeți-mă, m-au huiduit timp de nouăzeci de minute. Să joc și să dau totul, ignorându-i, era singurul răspuns posibil pentru mine Fabio Liverani

Fabio Liverani a fost primul fotbalist italian de culoare care a jucat pentru echipa națională a Italiei.

Mama mea este somaleză, fiica unui ministru. A fugit de război, l-a întâlnit pe tatăl meu și a rămas în Italia. Totuși, m-am simțit întotdeauna italian. Când am fost chemat de Trapattoni la națională a fost un sentiment unic, probabil punctul culminant al carierei mele. Iar realizarea acestui lucru cu Perugia și nu cu un club mare este ceea ce mă face cel mai fericit. Fabio Liverani

A debutat pe 25 aprilie 2001, într-un meci amical împotriva Africii de Sud, la Perugia, sub comanda lui Giovanni Trapattoni.

3 selecții are Fabio Liverani pentru Italia

