Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste

Partidul SENS cere măsuri drastice pentru mesajele rasiste de pe stadioane, în contextul ultimelor incidente din derby-ul Rapid - Dinamo, 3-2.

Meciul de pe Giulești, de sâmbătă, a fost foarte încins atât pe teren, cât și în tribune. Fanii Rapidului au scandat insulte la adresa adversarilor, iar ultrașii dinamoviști au răspuns cu scandări și bannere rasiste.

Partidul SENS cere măsuri drastice: „Să nu mai aibă dreptul de a închiria stadioanele”

Partidul SENS, înființat în anul 2023, care reprezintă mișcarea progresistă în România, cere ca Statul să ia măsuri în privința echipelor ale căror fani instigă la ură.

A doua zi după meci, sociologul Gelu Duminică a condamnat acțiunile fanilor lui Dinamo, cerând ca LPF să depuncteze echipa din cauza mesajelor rasiste.

„Interdicție pe stadioane pentru echipele cu suporteri rasiști.

Ce măsuri se pot lua împotriva mesajelor rasiste, xenofobe, homofobe ș.a.m.d. de pe stadioanele de fotbal?

În ultimii ani a crescut numărul de scandări și de afișe cu mesaje rasiste sau xenofobe pe stadioanele din România. Legea este clară: persoanele care scandează lozinci discriminatorii pot primi amenzi sau interdicția de a intra pe stadion pentru o perioadă îndelungată.

În ultimii ani însă, doar rareori câteva cluburi au fost amendate pentru scandările suporterilor. Este insuficient, iar fenomenul a luat amploare.

În timpul celui mai recent meci Rapid - Dinamo, galeria dinamovistă a afișat un (alt) mesaj rasist. De asemenea, pe tot parcursul meciului au afișat constant bannere rasiste. În niciun moment nu au fost întrerupți de stewarzi, jandarmi sau alți responsabili din stadion.

Pe stadioanele din România au devenit tot mai populare simbolurile (mai mult sau mai puțin explicite) ale mișcării leg1onare, inclusiv în galeria echipei Rapid.

Fenomenul Ultras din România are în componență numeroși membri ai mișcărilor fasciste. Îi «recunoști» după fotografiile de pe paginile grupurilor ultras, unde apar cu fețele blurate și, ocazional, făcând salutul naz1st.

Este de neconceput ca statul român să închirieze stadioane unor echipe ai căror suporteri afișează simboluri și mesaje interzise prin lege. Practic, statul român permite discursuri instigatoare la ură atâta timp cât cineva plătește chiria stadionului — stadioane pe care vin și copii, dar și membri ai comunităților vizate de aceste discursuri discriminatorii.

Din acest motiv, propunem oficialităților să fie ferme: echipele ai căror suporteri instigă la ură să nu mai aibă dreptul de a închiria stadioanele publice pe care își desfășoară activitatea.

Statul nu trebuie să permită, nici măcar contra cost, astfel de mesaje.

Firește, s-ar putea aplica legea, adică să fie amendați exclusiv suporterii rasiști. Dar pare că acest lucru nu se dorește, din motive pe care nu le cunoaștem”, a scris partidul SENS pe Facebook.

Partidul SENS: „Nu ne-am oprit aici”

În continuare, partidul politic a precizat că a trimis propunerea către mai multe instituții oficiale.

„Nu ne-am oprit aici.

Am trimis propunerea noastră mai multor instituții oficiale și am cerut un punct de vedere ferm din partea cluburilor de fotbal implicate.

Așteptăm un mesaj prompt din partea:

Primarului General al Bucureștiului, Ciprian Ciucu

Poliția Română

Jandarmeria Română

Federația Română de Fotbal

Liga Profesionistă de Fotbal

Cluburilor de fotbal Dinamo, Rapid, FCSB

De asemenea, am înaintat și o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Cu atât mai mult ne interesează opinia domnului Ciucu, fiind atât de preocupat de fotbal.

Arenele sportive sunt pentru oricine, indiferent de etnie, religie, orientare sexuală etc., dar nu pentru rasism”.

Ce spune regulamentul

Articolul 54 din Regulamentul disciplinar al FRF prevede amenzi, disputarea meciurilor fără spectatori și, în funcție de circumstanțe, chiar depunctarea și excluderea din competiție.

Articolul 54 | Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea

Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă având acest caracter, va fi suspendată pentru 6 jocuri la toate nivelurile, în cazul jucătorilor, echipei tehnice şi antrenorilor şi 4 luni pentru oficiali.



În plus, clubul căruia aparține făptuitorul va fi sancționat o penalitate sportivă de la 5.000 la 60.000 de lei, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat gradual cu programarea jocurilor fără spectatori de la 1 la 4 etape cumulat cu o penalitate sportivă de 60.000 lei.



Dacă acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care o persoană are un comportament xenofob, ofensator sau care hărţuieşte o altă persoană pe astfel de motive. Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior.



La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător. Orice spectator care se face vinovat de abaterile arătate la alin. 1 şi 2 de mai sus, va fi sancționat cu interzicerea accesului în stadion pentru cel puţin doi ani. În funcție de circumstanțe, organul disciplinar poate aplica și alte sancțiuni clubului responsabil, cum ar fi: interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion de la 2 la 10 jocuri, pierderea jocului prin forfait, scăderea a 2-6 puncte sau excluderea din competiție.

