Rasism și homofobie în Premier League Weekend înfiorător. Poliția are 6 anchete simultane: „Cioară proastă”. Și „Mori, poponarule!”

Patru cazuri de rasism împotriva jucătorilor din prima ligă engleză. Și alte două contra fotbaliștilor din elita Scoției. Toate weekendul trecut.

Fotbalul britanic a fost mai mult ca niciodată sub asediul rasismului și homofobiei în ultimele zile.

După scandalul de la Chelsea - Burnley 1-1, când doi jucători au fost țintele abuzurilor online, Wesley Fofana (Chelsea) și Hannibal Mejbri (Burnley), cu un mesaj oribil la adresa francezului, „Ar trebui să fii închis la zoo”, alte două victime în elita fotbalului englez.

Tolu Arokodare (Wolverhampton).

Romain Mundle (Sunderland),

Arokodare: „Mesaje rasiste fără nicio consecință”

După 0-1 cu Crystal Palace, atacantul nigerian al lui Wolves a fost atacat violent pe Instagram pentru că a ratat un penalty la 0-0. Abuzuri rasiste și homofobe. Amenințări cu moartea.

„Cioară proastă”, „Maimuță” sau „Mori, poponarule!”.

Clubul său a repostat patru asemenea mesaje primite de Arokodare.

Încă mi se pare incredibil că jucăm într-o perioadă în care oamenii au atâta libertate de transmite asemenea mesaje rasiste fără nicio consecință Tolu Arokodare, atacant Wolves

Sunderland, după atacul asupra lui Mundle: „Insulte rasiste josnice”

La rândul său, Mundle, extrema de culoare a lui Sunderland, a fost abuzat după o ocazie ratată la 1-3 cu Fulham.

Romain Mundle (stânga), în meciul cu Fulham Foto: Imago

„Clubul nostru este consternat de insultele rasiste josnice online”, a reacționat Sunderland.

Poliția britanică a anunțat lansarea anchetelor în cele patru cazuri de rasism din Premier League.

Nu doar atât. Autoritățile scoțiene au deschis și ele investigații după atacurile odioase din prima ligă locală.

Potrivit BBC, doi jucători de la Glasgow Rangers, Emmanuel Fernandez și Djeidi Gassama, au fost insultați după 2-2 cu Livingston.

