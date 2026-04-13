"Aici ne omorâm pentru două lucruri" A fost „ca Maradona la Napoli", dar a ajuns la închisoare: „Nu făceam pe vedeta"
Fabrizio Miccoli (Foto: IMAGO)
Diverse

„Aici ne omorâm pentru două lucruri” A fost „ca Maradona la Napoli”, dar a ajuns la închisoare: „Nu făceam pe vedeta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 15:58
  • Fabrizio Miccoli (46 de ani), fost atacant la Juventus, Fiorentina și Palermo, a povestit momente dificile din viața sa, precum perioada petrecută în închisoare sau cum s-a simțit umilit la formația din Torino.

La vârsta de 12 ani, Fabrizio Miccoli a fost transferat de echipa de AC Milan de la o echipă satelit a clubului Lecce. A rezistat doar două sezoane în academia rossonerilor.

Fabrizio Miccoli: „Am suferit și nu am rezistat”

„M-am trezit într-un internat în Lodi, împreună cu mulți tineri care aveau să reușească lucruri mărețe: Coco, Maresca, Daino, Corrent.

Am suferit și nu am rezistat. La finalul celui de-al doilea sezon m-am întors acasă. Am crezut că mă va lua Lecce, dar ei mi-au spus: «Nu înseamnă că aici vei fi titular doar pentru că ai fost la Milan».

Poate au fost supărați pentru că eu plecasem la AC Milan de la Lecce Club, o echipă satelit a lor. Am semnat apoi cu Casarano.

Acolo am parcurs toate etapele, în forță, și la 16 ani am debutat în Serie C. Am început să marchez, am trecut la Ternana, apoi la Juve, care m-a împrumutat la Perugia”, a povestit în primă fază Fabrizio Miccoli, conform gazzetta.it.

19 goluri
în 59 de meciuri a reușit Fabrizio Miccoli pentru Casarano Calcio

Fabrizio Miccoli: „O situație umilitoare”

În iulie 2004, Fabrizio Miccoli a fost împrumutat de Juventus la Fiorentina, pentru un sezon. Când a revenit la formația din Torino, Miccoli a trăit un moment dificil.

„Când m-am întors din împrumutul la Fiorentina a fost episodul cu autocarul. Ei (n.r. Juventus) câștigaseră titlul și într-o zi ne-au dus la primărie pentru o ceremonie.

Eu am fost lăsat singur în autocar, să aștept: o situație umilitoare. M-au cedat la Benfica mai apoi”, a precizat fostul atacant italian.

12 goluri
în 39 de meciuri a reușit Miccoli pentru Fiorentina. A oferit și 4 pase decisive

În 2007, Fabrizio Miccoli a fost cedat definitiv de Juventus la Palermo, acolo unde a dat peste probleme grave: a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare.

Fostul atacant a fost acuzat de implicare într-un caz de șantaj legat de recuperarea unei datorii, în care a apelat la o persoană cu legături în lumea interlopă.

„Ar fi trebuit să fiu mai atent, să înțeleg anumite lucruri. Soția mea îmi spunea: «Ai grijă cu cine umbli». Mă simțeam ca Maradona la Napoli, eram atât de bine… Credeam că sunt deasupra tuturor.

Mă atașez repede de oameni, tind să am încredere. Pe acel băiat l-am cunoscut în perioada de recuperare după o accidentare. El juca la amatori, ne antrenam pe același teren”, a mai adăugat Miccoli.

Am devenit prieteni, iar la acea vreme nu avea antecedente. Eu știu că nu am făcut acel șantaj. Ceea ce mă macină este cealaltă chestiune, interceptarea Fabrizio Miccoli, fost atacant

Miccoli, despre perioada petrecută în închisoare: „Nu făceam pe vedeta”

Până la urmă, Miccoli a petrecut șase luni în închisoare, din decembrie 2021 până în mai 2022. Întrebat care a fost cel mai dificil moment din această perioadă, italianul a precizat:

„Când m-am predat, la penitenciarul din Rovigo. M-au însoțit acolo prietenii mei de-o viață. Am coborât din mașină și acea ultimă porțiune de drum pe jos, spre poartă, cu geanta pe umăr, a fost teribilă. Apoi documentele, percheziția…”.

Ulterior, Miccoli a fost transferat la penitenicarul din Vicenza.

„M-au primit foarte bine, nu m-au implicat niciodată în treburile lor. Când existau situații tensionate, mă îndepărtau. Spuneau: «Tu ce cauți aici?»”.

Fabrizio Miccoli a povestit și cum juca fotbal în închisoare, acolo unde evolua pe postul de portar.

„Mi-au făcut o glumă: «Fabrizio, aici ne omorâm pentru două lucruri, cărțile și fotbalul».

Am înțeles. Așa că mă puneam între buturi și de puținele ori când jucam atacant nu făceam pe vedeta, mă mișcam cu frâna de mână trasă. Jucam o oră pe săptămână, era un moment de relaxare și așa trebuia să rămână”, a concluzionat italianul.

De-a lungul carierei sale, Fabrizio Miccoli a mai evoluat și pentru Ternana, Perugia, Lecce și Birkirkara.

227 de goluri
a reușit Fabrizio Miccoli în cariera sa, în 619 meciuri jucate. A oferit și 92 de pase decisive

