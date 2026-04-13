„Se vede în joc!" Concluzia la care a ajuns fostul portar al lui Dinamo după încă un meci fără victorie pentru „câini"
„Se vede în joc!” Concluzia la care a ajuns fostul portar al lui Dinamo după încă un meci fără victorie pentru „câini”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 13:18
  • CFR Cluj - Dinamo 1-1. Costel Câmpeanu (60 de ani), fost portar al „câinilor” în perioada 1989-1991, a vorbit despre parcursul echipei lui Zeljko Kopic din play-off-ul Ligii 1.
  • Dinamo a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. E singura echipă fără succes în play-off.

Costel Câmpeanu a reușit să cucerească titlul cu Dinamo în anul 1990, în primul său sezon la formația din „Ștefan cel Mare”.

Sorana Cîrstea, pas cu pas spre Top 20 WTA E aproape de cea mai bună clasare a carierei! Gabriela Ruse, salt spectaculos în ierarhia mondială
Citește și
Sorana Cîrstea, pas cu pas spre Top 20 WTA E aproape de cea mai bună clasare a carierei! Gabriela Ruse, salt spectaculos în ierarhia mondială
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pas cu pas spre Top 20 WTA E aproape de cea mai bună clasare a carierei! Gabriela Ruse, salt spectaculos în ierarhia mondială

CFR Cluj - Dinamo 1-1. Costel Câmpeanu: „Este în scădere de formă

Costel Câmpeanu a analizat meciurile jucate de Dinamo și a tras o concluzie drastică: echipa lui Kopic nu va putea părăsi ultima poziție a clasamentului din play-off.

„Dinamo a pierdut din încredere. Când jucătorii pierd un meci, două, trei, pierd din încredere. Dinamo avea aplomb, se vedea, avea curaj, dar acum a scăzut din... nu e vorba că e pe 6 în play-off, se vede în joc!

Universitatea Cluj, CFR Cluj au crescut în joc, se vede, pe când Dinamo este în scădere de formă și de joc în sine”, a spus fostul portar, conform sport.ro.4

De-a lungul carierei, Câmpeanu a trecut pe la Viitorul Gheorgheni, SC Bacău, Dinamo, Gloria Bistrița, Progresul București, Ceahlăul Piatra Neamț și Aerostar Bacău.

Meciurile jucate de Dinamo, până acum, în play-off:

  • 2-3 cu Rapid, pe 14 martie
  • 0-1 cu Universitatea Craiova, pe 19 martie
  • 1-1 cu FC Argeș, pe 4 aprilie
  • 1-1 cu CFR Cluj, pe 12 aprilie

Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează duelul cu Universitatea Cluj de sâmbătă, 18 aprilie, din cadrul etapei 5 din play-off.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în CFR Cluj - Dinamo 1-1

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova336
3Rapid331
4CFR Cluj431*
5FC Argeș329
6Dinamo428
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!”  Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Superliga
12:01
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!” Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Citește mai mult
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!”  Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Moment special în Giulești Ce se va întâmpla la meciul Rapid - FC Argeș, după decesul lui Mircea Lucescu
Superliga
10:13
Moment special în Giulești Ce se va întâmpla la meciul Rapid - FC Argeș, după decesul lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
Moment special în Giulești Ce se va întâmpla la meciul Rapid - FC Argeș, după decesul lui Mircea Lucescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
Știrile zilei din sport
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Nationala
14.04
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Citește mai mult
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Liga Campionilor
00:01
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Citește mai mult
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Superliga
14.04
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Nationala
14.04
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Citește mai mult
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:01
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
22:18
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
21:17
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
22:49
„Am discutat cu Mirel” MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”
„Am discutat cu Mirel” MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
