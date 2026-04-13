„Se vede în joc!” Concluzia la care a ajuns fostul portar al lui Dinamo după încă un meci fără victorie pentru „câini”

Costel Câmpeanu (60 de ani), fost portar al „câinilor” în perioada 1989-1991, a vorbit despre parcursul echipei lui Zeljko Kopic din play-off-ul Ligii 1. Dinamo a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. E singura echipă fără succes în play-off.

Costel Câmpeanu a reușit să cucerească titlul cu Dinamo în anul 1990, în primul său sezon la formația din „Ștefan cel Mare”.

Costel Câmpeanu a analizat meciurile jucate de Dinamo și a tras o concluzie drastică: echipa lui Kopic nu va putea părăsi ultima poziție a clasamentului din play-off.

„Dinamo a pierdut din încredere. Când jucătorii pierd un meci, două, trei, pierd din încredere. Dinamo avea aplomb, se vedea, avea curaj, dar acum a scăzut din... nu e vorba că e pe 6 în play-off, se vede în joc!

Universitatea Cluj, CFR Cluj au crescut în joc, se vede, pe când Dinamo este în scădere de formă și de joc în sine”, a spus fostul portar, conform sport.ro.4

De-a lungul carierei, Câmpeanu a trecut pe la Viitorul Gheorgheni, SC Bacău, Dinamo, Gloria Bistrița, Progresul București, Ceahlăul Piatra Neamț și Aerostar Bacău.

Meciurile jucate de Dinamo, până acum, în play-off:

2-3 cu Rapid, pe 14 martie

0-1 cu Universitatea Craiova, pe 19 martie

1-1 cu FC Argeș, pe 4 aprilie

1-1 cu CFR Cluj, pe 12 aprilie

Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează duelul cu Universitatea Cluj de sâmbătă, 18 aprilie, din cadrul etapei 5 din play-off.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în CFR Cluj - Dinamo 1-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport