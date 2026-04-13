„Se vede în joc!” Concluzia la care a ajuns fostul portar al lui Dinamo după încă un meci fără victorie pentru „câini”

- CFR Cluj - Dinamo 1-1. Costel Câmpeanu (60 de ani), fost portar al „câinilor” în perioada 1989-1991, a vorbit despre parcursul echipei lui Zeljko Kopic din play-off-ul Ligii 1.
- Dinamo a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. E singura echipă fără succes în play-off.
Costel Câmpeanu a reușit să cucerească titlul cu Dinamo în anul 1990, în primul său sezon la formația din „Ștefan cel Mare”.
CFR Cluj - Dinamo 1-1. Costel Câmpeanu: „Este în scădere de formă”
Costel Câmpeanu a analizat meciurile jucate de Dinamo și a tras o concluzie drastică: echipa lui Kopic nu va putea părăsi ultima poziție a clasamentului din play-off.
„Dinamo a pierdut din încredere. Când jucătorii pierd un meci, două, trei, pierd din încredere. Dinamo avea aplomb, se vedea, avea curaj, dar acum a scăzut din... nu e vorba că e pe 6 în play-off, se vede în joc!
Universitatea Cluj, CFR Cluj au crescut în joc, se vede, pe când Dinamo este în scădere de formă și de joc în sine”, a spus fostul portar, conform sport.ro.4
De-a lungul carierei, Câmpeanu a trecut pe la Viitorul Gheorgheni, SC Bacău, Dinamo, Gloria Bistrița, Progresul București, Ceahlăul Piatra Neamț și Aerostar Bacău.
Meciurile jucate de Dinamo, până acum, în play-off:
- 2-3 cu Rapid, pe 14 martie
- 0-1 cu Universitatea Craiova, pe 19 martie
- 1-1 cu FC Argeș, pe 4 aprilie
- 1-1 cu CFR Cluj, pe 12 aprilie
Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează duelul cu Universitatea Cluj de sâmbătă, 18 aprilie, din cadrul etapei 5 din play-off.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|3
|36
|2
|U Craiova
|3
|36
|3
|Rapid
|3
|31
|4
|CFR Cluj
|4
|31*
|5
|FC Argeș
|3
|29
|6
|Dinamo
|4
|28