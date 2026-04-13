Reghecampf, nevoit să meargă în Sudan Al Hilal Omdurman se întoarce în țara care „sângerează din cauza unui război fără sens”

Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), este nevoită să revină în campionatul din Sudan, în ciuda situației tensionate din țara africană.

Până acum, formația pregătită de antrenorul român a evoluat în campionatul din Rwanda.

Din cauza războiului civil din Sudan, echipa antrenată de Reghecampf nu a putut juca în propriul campionat, astfel că a ajuns să evolueze în liga Rwandei, țară aflată la peste 2.000 de kilometri distanță.

Campionatul din Sudan s-a reluat la începutul acestui an, iar Al Hilal Omdurman a fost reprezentată de echipa a doua. Aceasta a terminat pe primul loc în Grupa 1, cu 22 de puncte acumulate în 10 meciuri, și s-a calificat în play-off.

În tot acest timp, prima echipă a formației din Sudan, antrenată de Laurențiu Reghecampf, a evoluat în campionatul din Rwanda, acolo unde se află pe primul loc, cu 55 de puncte.

Acum, conducerea clubului Al Hilal Omdurman a decis ca echipa să se întoarcă în Sudan pentru a participa în play-off, în ciuda războiului din țară, scrie sport.ro.

Conform presei din Sudan, play-off-ul ar urma să înceapă în luna mai, astfel că Reghecampf și echipa sa vor pleca zilele următoare din Rwanda, unde va merge formația secundă a clubului.

„O țară care sângerează din cauza unui război fără sens”

Războiul civil din Sudan a produs multe ravagii, care au fost descrise de jurnalistul Mahdi Daoud Al-Khalifa.

„Epidemii pe timp de război: când cadavrele cetățenilor sudanezi se transformă în câmp de luptă. Într-o țară care «sângerează» din cauza unui război fără sens, epidemiile apar și se înmulțesc după gloanțele trase în toate direcțiile.

De la Omdurman până la Al-Jazirah și Darfur, spitalele nu mai fac față, pur și simplu. Sistemul sanitar e în colaps. Tuberculoza, febra, holera și malaria. Iată bolile care se răspândesc, făcând victime printre oamenii epuizați, înfometați.

În fața acestui dezastru, o liniște totală din partea iresponsabililor care sunt implicați în acest conflict sângeros”, a scris jurnalistul, conform sursei citate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport