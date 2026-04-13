Reghecampf, nevoit să meargă în Sudan Al Hilal Omdurman se întoarce în țara care „sângerează din cauza unui război fără sens”

- Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), este nevoită să revină în campionatul din Sudan, în ciuda situației tensionate din țara africană.
- Până acum, formația pregătită de antrenorul român a evoluat în campionatul din Rwanda.
Din cauza războiului civil din Sudan, echipa antrenată de Reghecampf nu a putut juca în propriul campionat, astfel că a ajuns să evolueze în liga Rwandei, țară aflată la peste 2.000 de kilometri distanță.
Al Hilal Omdurman, echipa lui Reghecampf, se va întoarce în Sudan
Campionatul din Sudan s-a reluat la începutul acestui an, iar Al Hilal Omdurman a fost reprezentată de echipa a doua. Aceasta a terminat pe primul loc în Grupa 1, cu 22 de puncte acumulate în 10 meciuri, și s-a calificat în play-off.
În tot acest timp, prima echipă a formației din Sudan, antrenată de Laurențiu Reghecampf, a evoluat în campionatul din Rwanda, acolo unde se află pe primul loc, cu 55 de puncte.
Acum, conducerea clubului Al Hilal Omdurman a decis ca echipa să se întoarcă în Sudan pentru a participa în play-off, în ciuda războiului din țară, scrie sport.ro.
Conform presei din Sudan, play-off-ul ar urma să înceapă în luna mai, astfel că Reghecampf și echipa sa vor pleca zilele următoare din Rwanda, unde va merge formația secundă a clubului.
„O țară care sângerează din cauza unui război fără sens”
Războiul civil din Sudan a produs multe ravagii, care au fost descrise de jurnalistul Mahdi Daoud Al-Khalifa.
„Epidemii pe timp de război: când cadavrele cetățenilor sudanezi se transformă în câmp de luptă. Într-o țară care «sângerează» din cauza unui război fără sens, epidemiile apar și se înmulțesc după gloanțele trase în toate direcțiile.
De la Omdurman până la Al-Jazirah și Darfur, spitalele nu mai fac față, pur și simplu. Sistemul sanitar e în colaps. Tuberculoza, febra, holera și malaria. Iată bolile care se răspândesc, făcând victime printre oamenii epuizați, înfometați.
În fața acestui dezastru, o liniște totală din partea iresponsabililor care sunt implicați în acest conflict sângeros”, a scris jurnalistul, conform sursei citate.