Clubul ceartă ziariștii că îl prezintă pe Ianis Zicu drept antrenor principal. „Țineți cont de corecta informare”, ne somează domnii de la Constanța.

În vară, când l-a prezentat pe Zicu, aceiași domni de la Farul anunțau: „Începând de astăzi, 3 iunie 2025, Ianis Zicu este antrenorul principal al echipei Farul Constanța”. Nu e de râs?

Ce stă, de fapt, în spatele demersului celor de la Farul și ce speră să obțină.

„Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an.

Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi, ultimul dintre aceștia ocupându-se de pregătirea portarilor.

În acest sens, vă rugăm ca spre informarea corectă a tuturor suporterilor și nu numai, să se țină cont de acest aspect în informațiile transmise pe diversele canale de comunicare“.

Acesta este conținutul mail-ului pe care l-au primit astăzi probabil toate redacțiile de sport din România.

Farul lui Gică Hagi e revoltat de faptul că presa din România îl prezintă pe Ianis Zicu ca antrenor principal, când el, așa cum susțin domnii de acolo, ar fi, de fapt, doar antrenor secund.

Ce se află în spatele acestei decizii de a urechea presa? O procedură disciplinară deschisă de FRF, în urma unei plângeri făcută de Școala de Antrenori, care s-a sesizat că deși nu are Licența Pro, Zicu se comportă ca un antrenor principal la Farul: dă indicații în timpul meciurilor, vine la flash-interviuri și la conferințele de presă.

Deja au avut loc două termene de judecată, s-a dictat unul nou pentru 15 octombrie, iar Zicu și Farul riscă sancțiuni.

Pentru a le demonstra, vezi Doamne, celor de la FRF, că Zicu nu e în culpă, cei de la Farul au găsit de cuviință să certe mass-media pentru că n-ar informa corect.

În vară însă, atunci când au bătut palma cu Ianis, chiar cei de la Farul, pe site-ul oficial, anunțau așa: „Începând de astăzi, 3 iunie 2025, Ianis Zicu este antrenorul principal al echipei Farul Constanța”.

Anunțul instalării lui Ianis Zicu la Farul, pe 3 iunie 2025 (captură foto: farulconstanta.com)

Disperați că vor ajunge cu antrenorul suspendat, cei de la Farul pozează în altceva decât sunt și situația devine cu adevărat jenantă, dacă nu chiar penibilă.

Cei de la Farul să-și asume că au numit un antrenor fără toate documentele, care se comportă fix ca un principal la toate jocurile de Liga 1 și să nu mai caute acum să se salveze la comisiile FRF cu mail-uri ridicole trimise reprezentaților presei. Sau, pe înțelesul celor care au construit acel mail, răspunsul este:

„Comentatorii TV, analiștii, experții, ziariștii, editorialiștii și, în general, toți cei care se uită la fotbal doresc să să reamintească reprezentanților Farului Constanța, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei dumneavoastră este deținută de Ianis Zicu, așa cum reiese din modul în care el se comportă la meciuri și la întâlnirile cu presa de după partide.

În plus, inclusiv anunțul oficial prezentat publicului de site-ul oficial al clubului dumneavoastră informa că domnul Ianis Zicu a fost numit antrenor principal.

În acest sens, vă rugăm ca, spre informarea corectă a tuturor suporterilor și nu numai, să se țină cont de acest aspect în informațiile pe care o să le mai transmiteți pe diversele canale de comunicare”.

Și aș mai adăuga ceva la final: pentru corecta informare, domnilor de Farul, nu vă mai faceți de râs!”.

PS: Aștept cu mare interes finalitatea de la Comisia de Disciplină a acestui caz Zicu, care nu e singular.

Andrei Prepeliță, de la Slobozia, e în aceeași situație. Să vedem cum judecă FRF o speță în care în culpă e un club al cărui patron a fost ofertat recent de Răzvan Burleanu să devină selecționer.