Farul Constanța - Universitatea Cluj 0-1. Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre eșecul „marinarilor”.

La sfârșitul partidei, Ianis Zicu a considerat că marea problemă a Farului a fost ritmul de joc. Deși constănțenii au jucat, din minutul 10, cu om în plus și au avut o posesie superioară, nu au reușit să marcheze golul egalizator.

Ianis Zicu, după eșecul cu U Cluj: „E dureros”

„E dureros faptul că foarte mulți jucători au luat foarte multe decizii greșite în situații de superioritate, în zonele laterale, unde trebuia să fim mai liniștiți, să întoarcem jocul într-o parte mai rapid.

Circulația cu mingea a fost destul de lentă. Din păcate, e frustrant că am jucat 92 de minute, cu tot cu prelungiri, cu om în plus, și nu am reușit să egalăm măcar. Lucrul ăsta ne doare, că a fost un meci unde aveam șansa să trecem pe locul 2 ”, a spus Ianis Zicu, la Digi Sport.

Lukic a ținut de toate mingile. I-a ajutat foarte mult, în situația în care au rămas în 10. Asta nu scuză cu nimic deciziile noastre pripite în multe momente Ianis Zicu, antrenor Farul

Ianis Zicu, despre lupta pentru play-off

Antrenorul celor de la Farul Constanța preconizează o luptă aprigă pentru calificarea în play-off-ul Superligii.

„Eu cred că sunt 8-9-10 echipe care au șansa să intre în play-off. Contează foarte mult modul în care reușești să gestionezi emoțiile în momente din acestea, mai dificile”, a continuat Ianis Zicu.

La finalul etapei #6 din Superliga, Farul Constanța ocupă locul 5, cu 10 puncte acumulate. Distanța dintre „marinari” și liderul campionatului, Universitatea Craiova, este de 4 puncte.

Următorul meci al elevilor lui Ianis Zicu va avea loc luni, 25 august, de la ora 19:00, pe stadionul Municipal din Sibiu, împotriva celor de la FC Hermannstadt.

