Barcelona, blocată două ore în avion! Programul catalanilor, dat peste cap! Nevoiți să rămână peste noapte la Sevilla

FC Barcelona a avut parte de o noapte complicată după victoria cu Betis, scor 5-2, din etapa #9 a campionatului Spaniei.

Jucătorii lui Hansi Flick (61 de ani) au rămas blocați timp de peste două ore într-un avion, pe aeroportul din Sevilla.

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Catalanii ar fi trebuit să revină la Barcelona imediat după partidă, însă condițiile meteorologice nefavorabile au împiedicat efectuarea zborului.

Barcelona, blocată două ore în avion după meciul cu Betis

Jucătorii și membrii staffului Barcelonei s-au îmbarcat în avionul închiriat de club, pe aeroportul San Pablo din Sevilla, pentru a reveni acasă.

Decolarea a fost însă amânată de mai multe ori, din cauza furtunilor puternice care afectau Catalonia.

Delegația a așteptat mai bine de două ore la bordul avionului, fără să primească aprobarea pentru decolare.

Problemele au fost provocate de condițiile meteo din Barcelona, unde furtunile împiedicau aterizarea în siguranță pe aeroportul El Prat.

VIDEO. Imagini cu furtuna surprinse de la Sagrada Família

La tempesta des del barri de la Sagrada Família @btveltemps @marcosamores @manelcascante @aria_meteo @llevantada @alexmegapc @Stormyalert @robertodegodos https://t.co/ndXUMZNMMs — El refugi de la méteo (@refugimeteo) October 17, 2026

În cele din urmă, zborul a fost anulat, iar fotbaliștii au coborât au fost cazați la un hotel din Sevilla.

Clubul a anunțat schimbarea de program printr-un mesaj publicat pe platforma X, în jurul orei 02:00.

⚠️ Due to the severe weather affecting Barcelona, the first team's flight could not depart as scheduled. The team will stay overnight in Seville. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 17, 2026

Furtuni puternice în Catalonia. Autoritățile au emis avertizări

Mai multe zone din Catalonia au fost afectate sâmbătă de vremea severă, iar autoritățile au emis avertizări pentru ploi torențiale, după ce meteorologii au anunțat ploi torențiale, cu până la 100 de litri de apă pe metru pătrat, conform marca.com.

Cele mai puternice furtuni erau așteptate în zonele Barcelones și Baix Llobregat, unde se află și aeroportul El Prat din Barcelona.

Problema a venit înaintea meciurilor cu PSG și Real Madrid

În meciul Betis - Barcelona, scor 2-5, Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 10, cu o execuție spectaculoasă. Rodri a înscris apoi primul său gol pentru Barcelona, în minutul 41.

În repriza secundă, Gabriel Jesus, Eric Garcia și Dani Olmo au marcat și ei, iar Barcelona a încheiat partida cu cinci goluri înscrise.

Situația creată de zborul anulat a dat peste cap programul Barcelonei , care se pregătește pentru două partide importante.

Catalanii urmează să joace marți, 20 octombrie, în deplasare cu PSG, în Liga Campionilor.

Apoi, duminică, 25 octombrie, Barcelona va primi vizita lui Real Madrid.

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