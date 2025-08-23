Momente amuzante la Botoșani Feșnic s-a făcut de râs + 4 jucători s-au bătut pentru penalty +10 foto
Horațiu Feșnic și-a uitat cartonașele la vestiare/ Foto: captură Prima Sport.
Superliga

Momente amuzante la Botoșani Feșnic s-a făcut de râs + 4 jucători s-au bătut pentru penalty

Alexandru Smeu
Publicat: 23.08.2025, ora 20:48
Actualizat: 23.08.2025, ora 23:19
  • FC BOTOȘANI - CSIKSZEREDA 3-1. Două faze amuzante au avut loc în timpul partidei etapei #7 din Liga 1.
  • Ambele s-au petrecut în repriza secundă.

Primul, în minutul 52. Horațiu Feșnic, „centralul” partidei a vrut să-i acorde cartonașul galben lui Narcis Ilaș (18 ani), stoperul gazdelor pentru o intervenție întârziată.

FC BOTOȘANI - CSIKSZEREDA 3-1. Horațiu Feșnic s-a făcut de râs

În momentul în care a băgat mâna în buzunar pentru a scoate cartonașul, Feșnic s-a trezit că acesta era gol. Practic, „centralul" își uitase cartonașele la vestiare.

Ulterior, s-a îndreptat spre margine pentru a le lua pe cele ale arbitrului de rezervă, Vlad Băban.

Horațiu Feșnic și-a uitat cartonașele FOTO Captura Prima Sport (4).jpeg
Horațiu Feșnic și-a uitat cartonașele FOTO Captura Prima Sport (4).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Horațiu Feșnic și-a uitat cartonașele FOTO Captura Prima Sport (1).jpeg Horațiu Feșnic și-a uitat cartonașele FOTO Captura Prima Sport (2).jpeg Horațiu Feșnic și-a uitat cartonașele FOTO Captura Prima Sport (3).jpeg Horațiu Feșnic și-a uitat cartonașele FOTO Captura Prima Sport (4).jpeg Horațiu Feșnic și-a uitat cartonașele FOTO Captura Prima Sport (5).jpeg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Jucătorii de la Botoșani s-au bătut pe minge

Formația lui Leo Grozavu a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, la scorul de 1-0.

Era minutul 74, când Horațiu Feșnic dicta penalty pentru un henț în careu, după ce a consultat monitorul VAR de la marginea terenului.

Nu mai puțin de 4 jucători au făcut coadă în jurul balonului: Mitrov, Bodișteanu, Ongenda și Dumiter. După mai multe contre, căpitanul Miron a intervenit, iar Mitrov a rămas să execute penalty-ul pe care a și reușit să-l transforme.

Jucătorii celor de la FC Botoșani s-au bătut pe minge FOTO Captură Prima Sport (7).jpeg
Jucătorii celor de la FC Botoșani s-au bătut pe minge FOTO Captură Prima Sport (7).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Jucătorii celor de la FC Botoșani s-au bătut pe minge FOTO Captură Prima Sport (1).jpeg Jucătorii celor de la FC Botoșani s-au bătut pe minge FOTO Captură Prima Sport (2).jpeg Jucătorii celor de la FC Botoșani s-au bătut pe minge FOTO Captură Prima Sport (3).jpeg Jucătorii celor de la FC Botoșani s-au bătut pe minge FOTO Captură Prima Sport (4).jpeg Jucătorii celor de la FC Botoșani s-au bătut pe minge FOTO Captură Prima Sport (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Brigada de arbitri la FC Botoșani - Csikzereda

  • Arbitru: Horațiu Feșnic
  • Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei
  • Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs
  • Asistent VAR: Andrei Antonie
  • Arbitru de rezervă: Vlad Băban

PENALTY fc botosani csikszereda superliga Horatiu Fesnic
