- FC BOTOȘANI - CSIKSZEREDA 3-1. Două faze amuzante au avut loc în timpul partidei etapei #7 din Liga 1.
- Ambele s-au petrecut în repriza secundă.
Primul, în minutul 52. Horațiu Feșnic, „centralul” partidei a vrut să-i acorde cartonașul galben lui Narcis Ilaș (18 ani), stoperul gazdelor pentru o intervenție întârziată.
FC BOTOȘANI - CSIKSZEREDA 3-1. Horațiu Feșnic s-a făcut de râs
În momentul în care a băgat mâna în buzunar pentru a scoate cartonașul, Feșnic s-a trezit că acesta era gol. Practic, „centralul" își uitase cartonașele la vestiare.
Ulterior, s-a îndreptat spre margine pentru a le lua pe cele ale arbitrului de rezervă, Vlad Băban.
Jucătorii de la Botoșani s-au bătut pe minge
Formația lui Leo Grozavu a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, la scorul de 1-0.
Era minutul 74, când Horațiu Feșnic dicta penalty pentru un henț în careu, după ce a consultat monitorul VAR de la marginea terenului.
Nu mai puțin de 4 jucători au făcut coadă în jurul balonului: Mitrov, Bodișteanu, Ongenda și Dumiter. După mai multe contre, căpitanul Miron a intervenit, iar Mitrov a rămas să execute penalty-ul pe care a și reușit să-l transforme.
Brigada de arbitri la FC Botoșani - Csikzereda
- Arbitru: Horațiu Feșnic
- Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei
- Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs
- Asistent VAR: Andrei Antonie
- Arbitru de rezervă: Vlad Băban