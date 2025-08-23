FC BOTOȘANI - CSIK SZEREDA 3-1. Două faze amuzante au avut loc în timpul partidei etapei #7 din Liga 1.

Ambele s-au petrecut în repriza secundă.

Primul, în minutul 52. Horațiu Feșnic, „centralul” partidei a vrut să-i acorde cartonașul galben lui Narcis Ilaș (18 ani), stoperul gazdelor pentru o intervenție întârziată.

FC BOTOȘANI - CSIKSZEREDA 3-1 . Horațiu Feșnic s-a făcut de râs

În momentul în care a băgat mâna în buzunar pentru a scoate cartonașul, Feșnic s-a trezit că acesta era gol. Practic, „centralul" își uitase cartonașele la vestiare.

Ulterior, s-a îndreptat spre margine pentru a le lua pe cele ale arbitrului de rezervă, Vlad Băban.

Jucătorii de la Botoșani s-au bătut pe minge

Formația lui Leo Grozavu a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, la scorul de 1-0.

Era minutul 74, când Horațiu Feșnic dicta penalty pentru un henț în careu, după ce a consultat monitorul VAR de la marginea terenului.

Nu mai puțin de 4 jucători au făcut coadă în jurul balonului: Mitrov, Bodișteanu, Ongenda și Dumiter. După mai multe contre, căpitanul Miron a intervenit, iar Mitrov a rămas să execute penalty-ul pe care a și reușit să-l transforme.

Brigada de arbitri la FC Botoșani - Csikzereda

Arbitru : Horațiu Feșnic

: Horațiu Feșnic Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei

Valentin Avram și Alexandru Cerei Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs

Szabolcs Kovacs Asistent VAR: Andrei Antonie

Andrei Antonie Arbitru de rezervă: Vlad Băban

