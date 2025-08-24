N-ai mai văzut așa antrenor FOTO: Tehnicianul lui Koln a surprins la prima etapă din Bundesliga » Cum a venit îmbrăcat pe bancă

Mainz - Koln 0-1. Lukas Kwasniok (44 de ani), antrenorul oaspeților, a surprins cu ținuta sa.

Echipa sa a obținut o victorie mare, la primul meci al sezonului, contra echipei care a terminat pe locul 6 anul trecut.

Noul sezon din Bundesliga a început vineri, cu meciul câștigat de campioana Bayern, scor 6-0, cu RB Leipzig, iar duminică s-au întâlnit Mainz și Koln, în penultimul meci la primei etape.

Dacă majoritatea antrenorilor se prezintă la meciurile oficiale în ținute casual sau chiar elegante, așa cum ne-au obișnuit Carlo Ancelotti sau Diego Simeone, antrenorul lui Koln a ieșit puțin din tipar.

Lukas Kwasniok nu s-a rezumat nici măcar la un trening al echipei, ci a venit direct îmbrăcat în tricoul principal alb-roșu al formației sale și în blugi. Elevii săi evoluau în echipamentul de deplasare, în negru, astfel că nu a existat nicio confuzie.

Gestul lui Kwasniok a devenit rapid viral și a fost apreciat de fanii din întreaga lume:

„Haideți să normalizăm acest lucru! Sper că mai mulți antrenori îi vor prelua exemplul”

„Antrenorii trebuie să facă asta mai des, chiar arată bine”

Cu om în plus încă din minutul 60, după eliminarea lui Nebel de la Mainz, Koln a reușit să obțină trei puncte mari, la limită, prin reușita lui Bulter din minutul 90, cu o lovitură de cap imparabilă, din 6 metri, după o centare a lui Waldschmidt, care nu anunța nimic periculos.

