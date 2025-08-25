FCSB - FC ARGEȘ 0-2. Basarab Panduru (55 de ani) este convins că Siyabonga Ngezana (28 de ani) trebuia eliminat, după lovitura aplicată lui Mario Tudose (20 de ani).

Cea mai controversată faza a duelului de pe Arena Națională s-a produs în minutul 24.

La o minge înaltă în careul celor de la FC Argeș, Ngezana a încercat să trimită balonul din foarfecă, dar l-a lovit cu gheata peste față și pe Tudose, stoperul piteștenilor.

FCSB - FC ARGEȘ 0-2 . Basarab Panduru: „Trebuie să iei roşu neapărat”

Marcel Bârsan a decis să-i arate doar cartonașul galben fundașului central al campioanei, lucru ce l-a uimit pe Basarab Panduru.

„Nu că nu ai voie să te duci aşa în careu. Ai voie să te duci aşa, dar trebuie să iei roşu neapărat, nu galbenul ăsta.

Aici sunt doi oameni: unul în teren, care dă galben, şi unul la VAR, care nu-l cheamă pe cel care dă galben. Cum au gândit-o oare… hai că aici înţeleg, dai galben. Dar la VAR ai reluări, poţi vedea”, a declarat Basarab Panduru, citat de primasport.ro

Ngezana l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat? Da % Nu %

Mario Tudose: „Am avut ceva amețeli pe teren”

După meci, Tudose a apărut la flash interviu purtând pe față urmele impactului cu piciorul lui Ngezana.

„Mă simt mai bine acum, însă, din păcate, nu am mai reușit să continui meciul după lovitura încasată... Am avut ceva amețeli pe teren și am zis că nu are rost să rămân să joc, să risc ceva mai grav.

Nu știu cum e regulamentul, dar m-a lovit din plin! Arbitrul mi-a spus că nu a fost cu intenție, că Ngezana a căutat mingea, dar el a făcut foarfecă direct în capul meu”, a afirmat Tudose.

VIDEO. Golul marcat de Adel Bettaieb în FCSB - FC Argeș, scor 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport