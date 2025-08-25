În minutul 24 al meciului FCSB - FC Argeș 0-2 s-a produs cea mai controversată fază

Doi observatori de arbitri, ambii activi, explică de ce decizia lui Bîrsan a fost corectă

Minge înaltă în careul lui FC Argeș, Ngezana, cu spatele la poarta adversă, încearcă să trimită balonul din foarfecă. Îl lovește însă cu gheata peste față și pe Tudose, stoperul piteștenilor.

Acesta acuză lovitura, are nevoie de îngrijiri medicale și în ciuda încercărilor de a continua, la un moment dat cere să fie schimbat.

După meci a apărut la flash interviu purtând pe față urmele impactului cu piciorul lui Ngezana.

Marc Bârsan a decis să-i arate cartonașul galben fundașului central al campioanei. S-ar fi impus mai mult de atât ca măsură disciplinară? Trebuia eliminat fotbalistul sud-african?

Doi observatori de arbitri, ambii în activitate în acest moment, spun pentru GOLAZO.ro că decizia centralului de duminică seara a fost cea corectă.

„Nu e roșu, e doar cartonaș galben. Aceasta e și recomandarea pe care UEFA o face către arbitri: dacă un jucător e cu spatele la adversar, sare cu piciorul sus și îl lovește în timp ce joacă și balonul, se acordă cartonaș galben”, a spus unul dintre oficiali.

Celălalt observator, acum în corpul supervizorilor Comisiei Centrale a Arbitrilor, susține același lucru: „Nu se impunea mai mult de cartonaș galben. Jucătorul aflat în atac nu vede adversarul și joacă și balonul, după care se produce și contactul respectiv. Decizia arbitrului a fost cea care respectă indicațiile UEFA”.

5 cartonașe galbene a încasat Ngezana în actualul sezon, el a fost deja suspendat o etapă în Europa, la meciul tur cu Drita, scor 3-2

Ngezana a fost schimbat la pauză cu Mihai Popescu tocmai pentru că fusese avertizat și cei de la FCSB se temeau că e expus pentru a fi eliminat în partea a doua.

Sud-africanul a revenit în primul 11 al campioanei după absența de la Aberdeen, când nu a jucat deloc fiindcă nu a avut viză din partea autorităților din Marea Britanie. În aceeași situație s-au aflat alți doi fotbaliști de la FCSB: Radunovic și Baba Alhassan.

