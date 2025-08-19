„E înspăimântător!” FIFA condamnă incidentele rasiste din Cupa Germaniei » Ce s-a întâmplat +12 foto
Gianni Infantino/ Foto: IMAGO
„E înspăimântător!” FIFA condamnă incidentele rasiste din Cupa Germaniei » Ce s-a întâmplat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 16:04
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 16:06
  • Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a criticat incidentele rasiste produse în timpul a două meciuri din Cupa Germaniei care s-au disputat duminică.

Partidele Lokomotive Leipzig - Schalke și Stahnsdorf - Kaiserslautern, din prima rundă a Cupei Germaniei au fost umbrite de incidente rasiste.

Gianni Infantino a criticat insultele rasiste apărute la meciurile din Cupa Germaniei

Președintele FRF a condamnat ceea ce s-a întâmplat și a cerut organizatorilor competiției și autorităților judiciare să ia măsuri.

„Este înspăimântător să vezi că, pentru a doua oară în ultimele zile, insulte rasiste au fost folosite la meciuri de fotbal.

Mă repet și voi continua să o fac: nu există loc pentru rasism sau orice altă formă de discriminare în fotbal.

Suntem hotărâți să ne asigurăm că jucătorii sunt respectați și protejați și că organizatorii de competiții și autoritățile judiciare iau măsurile corespunzătoare” a spus Infantino potrivit unui e-mail al FIFA către presa germană, citat de news.ro.

2016
este anul în care Gianni Infantino a devenit președinte FIFA

Ce s-a întâmplat în Germania

Duelul Lokomotive Leipzig - Schalke (0-1) a fost întrerupt după ce atacantul lui Schalke, Christopher Antwi-Adjei, a fost victima unor insulte rasiste.

Ghanezul a raportat incidentul unuia dintre cei doi arbitrii asistenți, iar partida s-a reluat abia după 5 minute.

De partea cealaltă, la Stahnsdorf - Kaiserslautern (0-7) ținta scandărilor rasiste a fost un jucător de rezervă. Acolo, autorul a fost identificat rapid, iar meciul a continuat fără întreruperi.

Federația germană de fotbal (DFB), care organizează competiția, a precizat că „o comisie de control examinează incidentele și inițiază anchete împotriva cluburilor respective”.

Insulte rasiste și în Premier League

Noua stagiune din Premier League a debutat vineri, cu partida Liverpool - Bournemouth (4-2). În prima repriză a meciului de pe Anfield, Antoine Semenyo, jucătorul oaspeților a avut un clinci cu un fan al campioanei Angliei.

Fotbalistul ghanez i-a raportat imediat „centralului” incidentul. Acesta a oprit meciul, a discutat cu toți jucătorii și cu cei doi antrenori, timp în care spectatorul a fost expulzat de pe stadion.

Fanul a fost arestat sâmbătă și i s-a interzis accesul pe stadioanele din Marea Britanie.

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
