Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională

FCSB - Aberdeen va decide echipa care se va califica în Europa League, pierzătoarea urmând să meargă în Conference League. Meciul e joi, 28 august, de la 21:30

Doar pentru acest meci, calculele financiare arată că FCSB poate produce încasări imense. Detalii mai jos

FCSB nu va juca returul cu Aberdeen cu spatele la zid, fiindcă are garantată prezența pe tabloul principal din Conference League, însă manșa decisivă cu scoțienii are o miză financiară foarte mare. E o partidă la care clubul lui Gigi Becali poate produce venituri de 2.000.000 de euro.

De unde provine suma?

1. Diferența de bonus din partea UEFA pentru participarea în Europa League față de Conference. E vorba despre 1.140.000 de euro. Pe tabloul principal din UEL se primește 4,31 milioane euro, în vreme ce în a treia competiție suma e de numai 3,17 milioane

2. Drepturile TV. E ultimul meci la care FCSB deține drepturile de imagine. Încă nu a ajuns la un acord cu nimeni, însă negocierile sunt avansate și, așa cum GOLAZO.ro a dezvăluit zilele trecute, campioana preconizează că va trece de 300.000 de euro, pentru cedarea drepturilor pe teritoriul României, dar și cele pentru cele externe.

3. Bilete. FCSB le-a pus deja în vânzare, iar rezultatul bun obținut în Scoția probabil că va determina o afluență mare de public. Mihai Stoica a spus imediat după meci, la Prima Sport, că așteaptă 40.000 de spectatori. Și dacă se va ajunge doar la 30.000 de spectatori, încasările vor fi în jur de 450.000 de euro.

Prețurile biletelor pentru FCSB - Aberdeen

PELUZA - INEL 2 - 40 LEI

PELUZA - INEL 1 - 50 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 70 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 80 LEI

VIP 3 - 175 LEI

VIP 2 - 250 LEI

VIP 1 - 300 LEI

Ar acoperi peste 20% din bugetul de salarii și bonusuri

Conform datelor financiare ale anului 2024, FCSB a rulat un buget de 9.000.000 de euro cu cheltuielile pentru angajați, aici intrând salariile și toate bonusurile jucătorilor și antrenorilor.

Cele 2 milioane de euro, dacă vor fi accesate la returul cu Aberdeen, ar însemna acoperirea a peste 20% din acel nivel, dacă și pe parcursul lui 2025 cheltuielile vor fi similare.

3,5 milioane de euro a fost profitul net realizat de FCSB în 2024, a fost clubul din România cu cel mai mare excedent

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport