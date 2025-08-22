Avertisment pentru FCSB Antrenorul lui Aberdeen, după egalul cu campioana: „Va fi un meci total diferit în România”

Jimmy Thelin (47 de ani), antrenorul celor de la Aberdeen, a tras concluziile despre meciul cu FCSB și a vorbit despre ce se va întâmpla la București.

Manșa retur se va disputa joia viitoare, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2, într-o partidă în care campioana a condus cu 2-0, deși era în inferioritate numerică.

Jimmy Thelin, după remiza cu FCSB: „Sunt foarte mândru”

Tehnicianul formației scoțiene s-a declarat mulțumit de remiza obținută pe teren propriu cu FCSB.

„Cred că al 12-lea jucător, fanii noștri, a făcut diferența și ne-au oferit o șansă pentru meciul din deplasare de a ne califica în Europa League.

Sunt foarte mândru de jucătorii și de suporterii noștri, pentru că este o sarcină dificilă atunci când începi a doua repriză și primești acel (al doilea) gol în deplasare în 50 de secunde, dar încă avem această capacitate de a nu înceta niciodată să credem.

Desigur, golurile pe care le-am primit au fost mai mult pe greșelile noastre, dar ei au folosit situațiile cu cea mai mare calitate, nu au ratat ”, a declarat Jimmy Thelin, conform orangesport.ro.

Sunt foarte mândru de cum am creat această atmosferă, pentru că este atât de dificil să obții această mentalitate și să marchezi goluri când ești condus cu două goluri. Jimmy Thelin, antrenor Aberdeen

Antrenorul lui Aberdeen, avertisment pentru retur: „Vom da totul”

Tehnicianul britanic a vorbit și despre ce va urma joia viitoare la București. Acesta a anunțat că echipa sa va face tot ce este posibil pentru a obține calificarea în faza principală a Europa League.

„Nu le putem oferi aceste şanse. Cred că am învăţat multe despre noi înşine şi acum avem o săptămână să ne pregătim pentru o performanţă mult mai bună şi mai stabilă.

Va fi un meci total diferit în România, ei joacă acasă, dar sunt optimist. Am rămas în viaţă şi vom da totul acum pentru a profita de această şansă ”, a mai adăugat Jimmy Thelin.

