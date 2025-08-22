Thiam, prezentat la FCSB  Noul atacant al campioanei a efectuat deja primul antrenament » Ce număr va avea

Mamadou Thiam (30 de ani), fostul atacant al celor de la Universitatea Cluj, a fost prezentat de FCSB.

Thiam a ajuns la FCSB, după ce campioana a fost de acord să îl cedeze definitiv pe Andrei Gheorghiță la U Cluj.

Mamadou Thiam, prezentat la FCSB

Atacantul senegalez a fost prezentat de campioana României în cursul zilei de vineri, 22 august.

Acesta a efectuat vizita medicală la noul club și, de asemenea, a participat deja la primul antrenament sub comanda lui Elias Charalambous. La noua sa echipă, Thiam va purta tricoul cu numărul 93.

„Campioana României anunță transferul lui Mamadou Thiam, de la Universitatea Cluj.

Atacantul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 93, a efectuat deja vizita medicală și primul antrenament la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB.

În tricoul celor de la Universitatea Cluj, Mamadou Thiam a evoluat în 78 de meciuri și a marcat de 22 de ori, în cele două perioade în care a evoluat pentru „studenți”.

Între martie 2023 și ianuarie 2024, Thiam a jucat în zona arabă, la Al-Arabi (Kuweit) și Al-Jabalain (Arabia Saudită).

1 milion de euro este cota lui Mamadou Thiam, conform Transfermarkt

