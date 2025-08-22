La retur e arbitru de Champions League FCSB - Aberdeen va avea parte de un central pe care UEFA îl vede viitor star al arbitrajului

Campioana a acuzat dur prestația centralului olandez de joi seară, imputându-i în special că l-a eliminat extrem de ușor pe Cisotti

Pentru manșa decisivă, Roberto Rosseti, șeful arbitrilor de la UEFA trimite la București un super-central, favorit să arbitreze în acest sezon o finală europeană

FCSB a avut un meci complicat în Scoția din cauza faptului că, luând în considerare și minutele de prelungiri, a fost nevoită să evolueze o oră în inferioritate.

Toți experții, inclusiv comentatorii BBC ai partidei, au susținut că decizia centralului Gozubuyuk a fost exagerată și că s-ar fi impus doar cartonaș galben, nu eliminarea lui Cisotti.

Espen Eskas arbitrează FCSB - Aberdeen

Calificarea se va decide la București, în meciul retur, programat joi seară, de la 21:30, pe Arena Națională. Iar pentru această confruntare, UEFA a luat decizia de a trimite un arbitru de top.

Unul dintre cei mai buni pe care îi are în lotul de Elită în acest moment. E vorba despre norvegianul Espen Eskas, în vârstă de doar 37 de ani, care e central de Champions League.

El, de fapt, a condus doar două meciuri în actuala stagiune a cupelor europene, dar ambele în Liga Campionilor: Ludogoreț - Ferencvaros 0-0, în turul 3 și Celtic Glasgow - Kairat 0-0, în play-off.

Și în ediția precedentă a cupelor europene a fost unul dintre favoriții șefului Comisiei de Arbitri UEFA. Roberto Rosetti l-a delegat la 7 meciuri de UCL, inclusiv la un sfert de finală, Barcelona - Borussia Dortmund 4-0. Mai mult, a avut de condus una dintre semifinalele Europa League, Bilbao - Manchester United 0-3.

E de așteptat ca la finalul actualei ediții, Eskas să fie delegat la una dintre finalele Europa sau Conference League.

9 ani are Eskas pe lista FIFA, unde a fost promovat la 1 ianuarie 2017, când avea doar 29 de ani

În cele 7 meciuri disputate până acum în actuala ediție a cupelor europene, FCSB a încasat nu mai puțin de 16 cartonașe: 14 galbene și două roșii.

A avut și va avea suspendări importante: Tănase e suspendat 3 etape, Ngezana a stat și el pe bară un meci, în vreme ce Cisotti nu va avea drept de joc la returul cu Aberdeen, dar nici la primul joc de pe tabloul principal.

FOTO. Faultul pentru care Juri Cisotti a primit cartonașul roșu

Bîrligea a acuzat violent arbitrajul

După terminarea meciului din Scoția, cel mai bun fotbalist al campioanei, Daniel Bîrligea, s-a referit în termeni duri la prestația centralului din Olanda.

„Cred că a fost o greșeală, după mine, eliminarea lui Cisotti. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă, ceva, pentru că arbitrul... l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei. Chiar, personal, din al doilea minut mi-a zis că vorbesc prea mult. I-am cerut un fault și m-a avertizat din al doilea minut. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit, dar a stricat un pic fotbalul. Și sper să avem un arbitraj mai corect la retur”, a declarat Bîrligea.

