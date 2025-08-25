După ce a învins-o fără drept de apel pe CFR, Laszlo Balint trage concluziile victoriei categorice a Oțelului, scor 4-1

Antrenorul gălățenilor își laudă jucătorii și crede că principala problemă a CFR-ului e la nivel psihologic

Oțelul Galați a reușit una dintre cele mai clare victorii de la revenirea în Superligă, impunându-se cu 4-1 în fața CFR-ului. Antrenorul Laszlo Balint și-a lăudat echipa, dar a ținut să sublinieze și contextul dificil prin care trec clujenii.

„Am jucat bine noi, dar nici ei nu au fost bine. Greșeli foarte mari! Trebuie să evidențiez jocul băieților noștri, în ciuda contextului special al celor de la CFR. Nu știrbește cu nimic jocul echipei mele. Am marcat totuși de 4 ori. Ok, două goluri pe greșeli ale adversarului, dar ele sunt forțate de strategia noastră. Meritele băieților noștri!”, a declarat Balint pentru GOLAZO.ro.

FOTO. Gafă mare la primul gol marcat de Oțelul

Probleme la nivel psihologic

Tehnicianul gălățenilor consideră că problemele CFR-ului sunt în primul rând de natură psihologică: „E un moment foarte greu la CFR, din multe puncte de vedere. Partea psihologică atârnă greu.

O echipă așa cum e CFR, cu pedigree european, să pierzi într-o asemenea manieră (n.r. - 2-7 cu Hacken) se simte. Probabil că dacă perioada era mai lungă, aveau timp să asimileze altfel ceea ce se întâmplă. E o apăsare psihologică.”

E rupt vestiarul?

Totuși, Balint nu crede că situația de la Cluj a ajuns la un punct de ruptură: „Nu cred că vestiarul e rupt. Am văzut o echipă ce la prima vedere părea foarte motivată. Au început bine, au încercat să pună presiune. Evident, nu știu lucruri interne, dar nu cred că sunt probleme la nivel de vestiar.”

Pentru Oțelul, succesul vine într-un moment ideal, spune antrenorul: „Pentru noi e o victorie într-un moment potrivit. Ne dorim constanță în exprimare, încă avem jucători cu deficit în pregătire. Dar muncim la asta. Sper să ajungem la un nivel de exprimare care să ne ajute să ne batem la victorie meci de meci.”

5 puncte a adunat CFR Cluj în acest sezon, fiind vecină de clasament cu FCSB, campioana fiind într-o situație identică

