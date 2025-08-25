HERMANNSTADT - FARUL 1-0. Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.

Farul a pierdut partida de la Sibiu, scor 0-1, în ultimul meci al etapei #7 din Liga 1. În urma acestui rezultat, constănțenii au ajuns la cea de-a treia înfrângere consecutivă în campionat.

Tehnicianul formației constănțene a vorbit despre jocul prestat despre elevii săi, dar și despre deciziile arbitrului.

„Discutăm non-stop de primele minute și primim gol în minutul 11, în singurul moment în care au ajuns la poartă. Când primești gol așa e greu să te mai ridici.

Ne-am asumat riscuri mari, am avut șanse să egalăm, dar din păcate plecăm fără niciun punct de aici. După un început bun a urmat această serie care nu ne face cinste, trei înfrângeri în ultimele trei meciuri.

Avem câteva zile să ne punem pe linia de plutire. Dacă nu se va întâmpla asta, cu siguranță trebuie să luăm măsuri”, a declarat Ianis Zicu, la Prima Sport.

Ianis Zicu, despre deciziile arbitrului: „Nu e corect”

„Sunt supărat pentru că au fost unele decizii...Înțeleg odată, de două ori, dar nu de 4 sau 5 ori, pentru că nu e normal. N-am vorbit, am preferat să tac, dar de cele mai multe ori nu am avut nici cel mai mic arbitraj corect.

S-a vorbit înainte de meciul cu U Cluj că am fi fost ceea mai avantajată echipă, dar toate deciziile au fost corectate de VAR, deci nu am fost ajutați.

Arbitrul mi-a dat galben că i-am zis să se uite la ceas și să țină cont ca jucătorul lor a stat 5 minute pe jos. I-am zis un singur cuvânt, că e vrăjeală, iar el mi-a zis că nu e vrăjeală, e galben” , a mai adăugat Ianis Zicu.

