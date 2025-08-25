Istoria e cu FCSB De 4 ori s-a întâmplat să fie 2-2 în tur, în deplasare, fix ca la Aberdeen » De fiecare dată a urmat victorie, inclusiv cu Galatasaray

Aberdeen - FCSB a fost 2-2 săptămâna trecută. Urmează returul, pe Arena Națională.

Standard Liege, BATE Borisov, Galatasaray și Aktobe sunt echipele cu care FCSB a remizat, 2-2, în deplasare, în primul meci. La retur: calificare pe linie.

Care e singurul exemplu din istoria FCSB în care s-a ratat calificarea după un egal, altul decât 0-0, reușit în prima manșă, pe teren străin, în rândurile de mai jos.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Chiar dacă regula golului în deplasare nu mai e valabilă, egalul cu goluri reușit de FCSB în meciul tur cu Aberdeen, de joia trecută, din Scoția, o face pe campioana României și mai favorită, față de cum era înainte de primul meci, pentru a se califica pe tabloul principal din Europa League.

Dovada e cota pe care casele de pariuri o oferă acum și care e mai mică decât înainte de jocul tur.

Istoria e cu FCSB! De 4 ori s-a întâmplat să fie 2-2 în tur, în deplasare, fix ca la Aberdeen

Dar ce spune istoria meciurilor europene? S-a întâmplat de 4 ori, din 2003 și până astăzi, ca FCSB să se întoarcă la București cu un 2-2 după prima manșă a unei duble eliminatorii. Și de fiecare dată a urmat o victorie. Implicit, calificare.

Retururile disputate de FCSB în Europa după 2-2 în primul joc disputat în deplasare

2006, Champions League, play-off

FCSB - Standard Liege 2-1

2007, Champions League, play-off

FCSB - BATE Borisov 2-0

2008, Champions League, play-off

FCSB - Galatasaray 1-0

2014, Europa League, turul 3 preliminar

FCSB - Aktobe 2-1

1,40 e cota pe care FCSB o are la casele de pariuri pentru a trece de Aberdeen, campioana e mai favorită decât e Universitatea Craiova în fața turcilor de la Bașakșehir, cotă 1,42

Luând în calcul toate remizele 1-1, bifate de FCSB pe teren străin, în primul meci, o singură dată, din 10 cazuri, echipa a ratat calificarea. Acest lucru s-a întîmplat chiar vara trecută. După 1-1 la Praga, cu Sparta, a urmat returul din Ghencea, în turul 3 din Champions League.

Campioana României a cedat, 2-3 și a mers doar în play-off-ul Europa League. Acolo unde a urmat un alt 1-1 în tur, afară, în Austria, cu LASK Linz. De această dată, la retur FCSB s-a impus, 1-0 și a accesat tabloul principal.

Retururile disputate de FCSB în Europa după 1-1 în primul joc disputat în deplasare

2003, Cupa UEFA, tur preliminar

FCSB - Neman Grodno 0-0 (calificare, era activă regula golului în deplasare)

2003, Cupa UEFA, turul 1

FCSB - Southampton 1-0

2006, Cupa UEFA, sfert de finală

FCSB - Rapid 0-0 (calificare, era activă regula golului în deplasare)

2016, Champions League, turul 2

FCSB - Sparta Praga 2-0

2024, Champions League, turul 3

FCSB - Sparta Praga 2-3

2024, Europa League, play-off

LASK Linz 1-0

Al 28-lea meci european în ultimele 13 luni

Returul cu Abeerden va fi cel de-al 8-lea în cupele europene în acest sezon. În cel precedent, FCSB a stabilit un record absolut în privința României: 20 de partide pe continent.

Cu disputa cu scoțienii de joi, campioana din Liga 1 va ajunge la 28 de partide europene în intervalul iulie 2024 - august 2025. Și, chiar dacă va fi eliminată de Aberdeen, tot va mai avea încă cel puțin 6 partide, cele de pe tabloul principal din Conference, care se vor disputa între 2 octombrie și 18 decembrie.

VIDEO. Golul marcat de Bettaieb în FCSB - FC Argeș 0-2

