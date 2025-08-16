Sir Alex Ferguson a făcut iureș în Trivale  Un episod memorabil cu managerul scoțian la meciul  FC Argeș - Aberdeen  din 1981

FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul Europa League.

Prima manșă va avea loc, joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția. Returul e o săptămână mai târziu (28 august), pe Arena Națională, de la 21:30.

Formația din Scoția a mai jucat o singură dată în România, în urmă cu 44 de ani, la Pitești, sub comanda legendarului Sir Alex Ferguson.

FCSB se pregătește de un duel decisiv cu Aberdeen în play-off-ul Europa League, o dublă care le poate aduce roș-albaștrilor biletul spre a doua participare consecutivă în faza principală UEL.

FCSB - Aberdeen. Acum 44 de ani, scoțienii au eliminat FC Argeș în turul 2 al Cupei UEFA

În fața campioanei României stă însă o echipă cu tradiție europeană, care a mai evoluat în România cu 44 de ani în urmă. În 1981, formația scoțiană, condusă de legendarul Alex Ferguson, ajungea la Pitești pentru manșa secundă din turul 2 al Cupei UEFA împotriva celor de la FC Argeș.

După ce Aberdeen câștigase cu 3-0 prima manșă pe „Pittodrie”, returul părea doar o formalitate. Dar FC Argeș a surprins pe toată lumea conducând cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Radu II, cu capul, și Ilie Bărbulescu din lovitură liberă.

Alex Ferguson s-a enervat pe Strachan și a aruncat cu ceștile de ceai în vestiar la Pitești

Nervos, Alex Ferguson, care avea 40 de ani, a făcut iureș mare în vestiar. Managerul și-a descărcat nervii asupra lui Gordon Strachan, care nu respectase indicațiile tactice. Povestea, relatată de însuși Ferguson, a devenit legendă.

„A fost un incident celebru cu Gordon Strachan. Jucam un meci în România și el nu asculta indicațiile. Nu eram prea mulțumit de el și am intrat în vestiar, unde era un mare termos de ceai. Un termos românesc de ceai, făcut din alamă.

Am încercat să-l sparg și, nu glumesc, aproape mi-am rupt brațul. L-am lovit și brațul mi-a sărit înapoi. Și, bineînțeles, era acolo o tăviță cu ceai, pe care am lovit-o cu piciorul, iar ceștile au zburat prin aer.

Archie Knox, secundul meu, stătea jos și ceaiul i-a curs pe spatele treningului” , a dezvăluit Alex Ferguson într-un interviu pentru Sir David Frost, potrivit The Herald.

11 trofee interne și europene a cucerit Aberdeen sub comanda lui Alex Ferguson: Cupa Cupelor, Supercupa Europei, campionatul (3), Cupa Scoției (4), Cupa Ligii Scoției, Drybrough Cup

Gordon Strachan a marcat din penalty în repriza secundă

După acel moment tensionat, Aberdeen a revenit și a egalat, terminând meciul 2-2 și calificându-se cu 5-2 la general.

Gordon Strachan a redus din handicap, marcând din penalty (55), iar Hewitt a restabilit egalitate în minutul 85.

Aberdeen avea să fie eliminată în turul 3 de Hamburg, după 3-2 acasă și 1-3 în deplasare, dar în sezonul următor a reușit să câștige Cupa Cupelor și Supercupa Europei, consolidându-și reputația europeană sub comanda lui Alex Ferguson (83 de ani).

Când am jucat noi cu Aberdeen, era o echipă puternică în Europa, iar Ferguson antrena de trei ani. Am pierdut calificarea în Scoția, după ce scorul era 3-0 la pauză. Acolo ne-au înghesuit rău de tot: erau rapizi și trimiteau multe centrări în careu. La Pitești, am arătat mult mai bine. Am condus cu 2-0 la pauză și am ratat alte două mari ocazii. În loc de 3-0 s-a făcut 2-1, iar până la urmă ne-au egalat. FCSB trebuie să fie foarte atentă, Aberdeen fiind cea mai puternică echipă întâlnită până acum Constantin Stancu, fost fundaș FC Argeș (declarație pentru GOLAZO.ro)

