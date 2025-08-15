Când joacă FCSB, CFR și Craiova în Europa UEFA a stabilit orele meciurilor din play-off-ul Europa League și Conference League

FCSB, CFR Cluj și U Craiova au aflat când vor juca meciurile din play-off-ul Europa League, respectiv Conference League.

Datele exacte și orele de start pentru cele două manșe, în rândurile de mai jos.

FCSB a trecut de Drita (6-3 la general) și va continua în Europa League, în timp ce CFR Cluj, eliminată de Braga (1-4), și U Craiova, care a trecut de Spartak Trnava (6-4) vor continua în Conference League.

FCSB, CFR Cluj și U Craiova știu orele la care vor juca în play-off -ul din Europa League și Conference League

Pentru un loc în faza principală din Europa League, FCSB se va duela cu Aberdeen.

Prima manșă va avea loc, joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția. Returul se va desfășura o săptămână mai târziu (28 august), pe Arena Națională. Partida este programată să înceapă la ora 21:30.

De partea cealaltă, CFR Cluj și U Craiova vor întâlni Hacken (Suedia), respectiv Istanbul Bașakșehir (Turcia).

La fel ca FCSB, cele două reprezentante ale României în Conference League vor disputa primele meciuri în deplasare după cum urmează:

Hacken - CFR Cluj joi, 21 august, ora 20:00

Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova, joi, 21 august, ora 20:45

Meciurile retur se vor disputa o săptămână mai târziu (28 august) și sunt programate să înceapă simultan.

CFR Cluj - Hacken, ora 20:30

Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir, ora 20:30

Dacă FCSB este sigură de grupele Conference League, același lucru nu se poate spune și despre CFR Cluj sau U Craiova.

Formațiile antrenate de Dan Petrescu și Mirel Rădoi nu au voie să facă niciun pas greșit. În caz contrar, vor fi eliminate din competițiile europene.

2011 este ultimul an în care România a avut cel puțin trei echipe în faza principală a competițiilor europene (Oțelul, Rapid, FC Vaslui și FCSB)

