„Suntem în lumea a 4-a” Gabi Balint analizează, pentru GOLAZO.ro, prestațiile echipelor românești în cupele europene. „FCSB are șanse mari”

Gabi Balint, 62 de ani, crede că fotbalul românesc e în spatele celui din Ungaria din cauza lipsei de investiții.

Fostul atacant al naționalei spune că FCSB poate trece de Aberdeen, dar are dubii vizavi de șansele celor de la CFR și Universitatea Craiova.

Balint s-a referit și la stilul de joc al lui Dan Petrescu, pe care-l vede, în continuare, foarte defensiv. Mai multe detalii în rândurile următoare.

Reprezentatele României în cupele europene au avut, aseară, parte de partide care au oscilat de de la dramatism, Spartak Trnava – Universitatea Craiova, la emoții, Drita – FCSB, până la calmul unui rezultat așteptat, așa cum a fost cel al meciului dintre Braga și CFR Cluj.

Trupa antrenată de Mirel Rădoi s-a văzut egalată la scorul general după ce a avut patru goluri avantaj, dar a reușit să se califice după prelungiri, scor general 6-4. Craiovenii vor juca împotriva turcilor de la Bașakșehir pentru un loc în grupele Conference League.

Gabi Balint: „Bașakșehir e favorită cu Universitatea Craiova”

Pentru aceeași competiție se luptă și CFR Cluj, care, după ce a fost învinsă de Braga, va trebui să treacă de Hacken, campioana Suediei în 2022.

FCSB vrea o nouă calificare în grupele Europa League, acolo unde, sezonul trecut, a reușit câteva rezultate neașteptat de bune. Adversarii roș-albaștrilor vor fi scoțienii de la Aberdeen.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Gabi Balint, fost internațional, pentru a afla care sunt concluziile lui despre partidele jucate și ce șanse crede că au echipele românești în play-off-urile din Conference League, respectiv Europa League.

Bună ziua. Cum vi s-au părut partidele de aseară? Să le luăm pe rând. Craiova calificată după un meci halucinant.

Da. M-a surprins în mod neplăcut Craiova, care... Sigur că aveau un avantaj bun încă din meciul tur, dar s-a văzut aseară că nu au fost montați, concentrați, de la început.



Să ai acel avantaj, de patru goluri, iar apoi să-l pierzi... Iar Rădoi le-a și atras atenția să nu se gândească la următorul adversar, ci să fie concentrați la următorul meci.



Sigur, au întâlnit o echipă bună. Care a avut curaj să joace fotbal, indiferent de rezultat. Iar eu cred că, totuși, diferența din primul meci a fost destul de mare. Diferența dintre echipe nu era de acest nivel, adică de 3-0. Și publicul de la Trnava a fost extraordinar, dar trebuie să fii atent din primul minut. Rădoi a avut inspirație și la schimbări, iar asta a ajutat echipa.

7,5 milioane de euro a dat Bașakșehir pe Abbosbek Fayzullaev, transferat de la CSKA Moscova

Pentru ei urmează Bașakșehir. O echipă foarte solidă din campionatul Turciei, clasată pe locul 5 anul trecut, în spatele forțelor Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș și a surprizei Samsunspor.

Am fost doi ani antrenor secund în campionatul Turciei și știu cât de puternic e. Se investesc sume mari, dovadă și anul acesta. Ce jucători au adus echipele de top? Numai Osimhen a costat 75 de milioane de euro, dacă nu greșesc. Așa că va fi foarte greu pentru Craiova. E echipa cu cele mai mici șanse la a se califica dintre cele trei pe care le avem rămase în cupele europene.



Craiova are cel mai bun început de campionat, înscrie mult, dar și primește goluri. Nu reușește să gestioneze foarte bine avantajul. Cu UTA au condus cu 3-0 și s-a terminat 3-3. Acum, cu Spartak, a avut 4-0 la general, dar a intrat în prelungiri. Nu știu cât de matură e echipa, deocamdată.

Gabi Balint: „Mai mult curaj pentru Dan Petrescu”

CFR nu a avut prea multe șanse cu Braga. Cum, de altfel, ne cam așteptam.

Noi mai glumim că Dan Petrescu se mai plânge, dar chiar a avut cel mai bun adversar. Era o diferență clară de la început. Braga a cumpărat un jucător de la Barcelona, despre ce vorbim?! Chiar dacă era un fotbalist de linia a doua. Așa că aici nu a fost nicio surpriză că portughezii au mers mai departe. Sigur, toți speram ca CFR Cluj să facă o nouă surpriză, dar nu a mai fost posibil.



Bine, CFR-ul a și suferit schimbări multe, nu știu dacă au tot lotul la dispoziție acum. Dan Petrescu rămâne pentru mine un antrenor foarte bun, un strateg bun. Dar poate și el, de multe ori, are nevoie mai mult de curaj . E un pic prea defensiv, iar CFR are jucători care sunt buni din punct de vedere ofensiv.

12 milioane de euro a dat Braga pe Pau Victor, fostul atacant al Barcelonei

Următorul adversar al clujenilor e Hacken, din Suedia. E CFR Cluj favorită în această confruntare?

Nu prea cunosc echipa aceasta. Dar vine din fotbalul suedez, unul foarte bun la nivel european. Mai ales la nivel de națională. Un campionat puternic din punct de vedere fizic. Cred că sunt cam aceleași principii ca și la CFR Cluj. Cu jucători puternici, buni la fazele fixe. Aici poate se potrivește într-un fel cu CFR-ul. Dan Petrescu își face echipă, își aduce jucători, tot pe principii de genul ăsta. Aș vedea șanse egale la calificare pentru cele două echipe.

Hacken e campioana din 2022 a campionatului Suediei, competiție câștigată în ultimii doi ani de Malmo.

Deci e clar că e o echipă bună. Știm tradiția lui Malmo în Europa. Cum Hacken e campioana de acum trei ani, sigur că nu va fi o plimbare în parc pentru CFR Cluj. Deci va fi greu pentru CFR-ul. Hai să zicem... dacă nu le dau 50% șanse de calificare, măcar 45% are CFR-ul.

Gabi Balint: „FCSB va trece de Aberdeen”

Și ajungem la FCSB. O calificare obținută mai mult pe baza experienței decât a jocului.

Golul din secunda 25 a contat enorm. Apoi, să nu uităm că aici au revenit de la 0-2 și au marcat golul victoriei în prelungiri. Iar FCSB a avut noroc și cu acea eliminare a jucătorului kosovar (n.r. Broja) la scorul de 2-1. Pentru că deja începuseră să fie presați. O egalare a celor de la Drita ar fi dus partida într-o zonă a incertitudinii.

FCSB va juca cu Aberdeen, fosta trupă antrenată de Sir Alex Ferguson, pentru un loc în grupele Europa League.

Nu cred că e un adversar extraordinar, care să-i pună probleme foarte multe. Plus că FCSB a mai recuperat puțin din jocul lor bun. Au părut mai bine pregătiți mental decât în meciurile precedente. Cred că scoțienii sunt la un nivel... dacă nu inferior, măcar egal. Așa că FCSB are prima șansă în această dublă.

Vorbim, totuși, despre o echipă care a pierdut în fața unei echipe din Andorra, a fost învinsă de kosovarii de la Shkendija, și a avut serioase probleme cu Drita, alta echipă din Kosovo.

E adevărat, dar așa cum am spus că jucătorii de la FCSB au avut rezultate peste așteptări, că s-au autodepășit, în sezonul trecut din Europa League, așa putem spune că acum au fost sub nivelul lor.



Meciurile de care spui sunt surprize. Ca să fim sinceri, ei sunt peste cele trei echipe pe care le-au întâlnit. Nu au fost concentrați, nu știu ce s-a întâmplat cu startul pregătirilor, au mai avut și problemele cu accidentații.



A intrat și o teamă din asta în ei după rezultatele slabe și au căzut psihic. FCSB-ul, din punctul meu de vedere, are cele mai mari șanse de a se califica . Mai ales că am văzut o creștere în jocul echipei. Nu mare, dar se vede că încep să-și revină.

Gabi Balint: „Zona a patra a fotbalului european”

Vi se pare un pic suprarealist că am început să avem probleme cu echipe din Kosovo, Slovacia, Andorra?

Da, dar m-am obișnuit (n.r. râde) pentru că nu o facem de anul acesta. Ba am avut parte de surprize extrem de neplăcute, precum înfrângerea FCSB din Andorra.



Valoarea noastră e în zona a patra a fotbalului european, sau a treia, așa că nu putem emite pretenții. Ce a realizat tot FCSB, anul trecut, în Europa League, a fost o excepție .



Acum sunt aproape, din nou, de o calificare în Europa League. Ar fi foarte bine dacă o realizează. În rest, să le vedem și pe celelalte două.

Știți că ne-a depășit Ungaria în clasamentul coeficienților?

Chiar dacă nu se întâmpla asta acum, oricum ne-ar fi depășit la un moment dat. Chiar ne-au și depășit de multe ori în ultimii ani. Au avut și echipă în Champions League în ultimii ani (n.r. Ferencváros).



Ei au investit mai demult, au schimbat puțin lucrurile acolo, au băgat bani în fotbal, în școli, și rezultatele se văd. Ca dovadă că sunt jucători unguri care, uite, sunt la Liverpool (n.r. Milos Kerkez și Dominik Szoboszlai), în Bundesliga. Au fotbaliști ce joacă în campionate puternice. Noi încă tot așteptăm să îl mai vedem pe Drăgușin la Tottenham.

