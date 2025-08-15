Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”

DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Dennis Politic (25 de ani) și David Miculescu (24 de ani) au vorbit despre „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Intrat pe teren în minutul 78, Politic a marcat primul său gol într-o competiție europeană în minutul 85.

Fotbalistul transferat în această vară de la Dinamo nu vede în Aberdeen o amenințare și este convins că FCSB are o șansă foarte bună de a se califica în faza principală din Europa League.

DRITA - FCSB 1-3 ( 2-3 în tur). Dennis Politic: „Cred că vom putea intra fără probleme în Europa League”

„Suntem mulţumiţi că am trecut de această rundă şi că suntem în play-off-ul Europa League. Este un drum accesibil, jucăm cu Aberdeen, o echipă bună, din Scoţia, dar foarte accesibilă, din punctul meu de vedere.

Băieţii au trecut în sezonul anterior de echipe mai grele. Intrăm modeşti şi motivaţi şi nu vom avea probleme.

Aberdeen e o echipă bună, dar trebuie să mergem foarte încrezători, cred că vom putea intra fără probleme în Europa League. Trebuie să muncim, să fim modești, dar e un adversar accesibil”, a spus Politic la Pro Arena.

David Miculescu: „Nu vom avea probleme cu Aberdeen”

Marcator și el în partida cu Drita, David Miculescu este și el convins că FCSB nu va avea probleme în a trece de Aberdeen.

„Am văzut meciul lor cu Celtic, o echipă bună, dar zic că dacă ne facem treaba și facem ce am lucrat la antrenamente, nu vom avea probleme.

Măcar să ne calificăm în Europa League, sunt echipe bune. Sezonul trecut a fost unul de poveste, sperăm ca și în play-off să câștigăm cele două meciuri”, a declarat și David Miculescu.

FCSB va juca prima manșă a „dublei” cu scoțienii pe 21 august, în deplasare, în timp ce returul va avea loc pe Național Arena, pe 28 august.

Campioana României este sigură de prezența cel puțin în faza principală din Conference League. Dacă trece de Aberdeen, atunci va evolua pentru al doilea an la rând în Europa League.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport