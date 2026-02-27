„Cădeau jos din picioare”  Sabin Ilie, detalii de la meciul suspect de blat din Liga 2: „Am primit un telefon la 12 noaptea...” + Ce spunea antrenorul echipei
UTA Arad - Daco-Getica FOTO: Facebook UTA Arad
Liga 2

„Cădeau jos din picioare” Sabin Ilie, detalii de la meciul suspect de blat din Liga 2: „Am primit un telefon la 12 noaptea...” + Ce spunea antrenorul echipei

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.02.2026, ora 18:58
Actualizat: 27.02.2026, ora 18:58
  • Sabin Ilie (50 de ani) a dezvăluit un alt blat care a avut loc în ligile inferioare ale fotbalului românesc.
  • Este vorba despre meciul UTA Arad - Daco-Getica București, scor 6-0, partidă care s-a disputat în septembrie 2019, în Liga 2.

O operațiune de amploare a polițiștilor s-a soldat cu 34 de percheziții, 21 de persoane conduse la audieri și patru reținute într-un dosar de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.

Ancheta vizează un meci presupus trucat din Liga 3, Victoria Traian - CS Păulești (4-0), disputat pe 6 decembrie 2025. Echipa vizată de această anchetă este CS Păulești, club la care au evoluat jucători precum Gabriel Matei, unul dintre cei reținuți în acest dosar, Adrian Petre, sau Romario Pires.

Sabin Ilie, despre blatul de la UTA - Daco-Getica: „Am trecut prin așa ceva”

Ca urmare a scandalului Păulești, Sabin Ilie a povestit în detaliu cum și-ar fi dat seama că jucătorii săi de la Daco-Getica ar fi „trântit” un meci cu UTA Arad, în 2019, pe când era în staff-ul lui Marius Baciu.

Eu am trecut prin așa ceva, eu știu. Eu și cei cu care eram acolo ne pricepeam la fotbal și am zis: «Ăștia cad jos din picioare aiurea!». Despre ce vorbim? Eu, inspirat, cu prietenul meu Marius Baciu, noaptea primim un telefon și ne-am dat seama.

Știi ce am făcut a doua zi dimineață? M-a sunat un prieten de-al meu: «Bă, dar câți bani aveți la Daco-Getica? Că ăștia (n.r. jucătorii) schimbă mii de euro prin oraș». I-am pus să declare toți. Eu i-am pus cu Marius Baciu, când intrau în vestiar. «Bă, de unde ai banii?». Unul că i-a spus portarul, unul că i-a spus altul. Știi că a fost ditamai circul, da?

Am zis: «Marius, cred că ne bagă și pe noi». Știi ce am auzit? Că noi știam, eu cu Marius Baciu. Eu când am auzit, mi-am făcut cruce. Ne-au dat 4 până la pauză. Ăștia cădeau, am zis că așa ceva nu se poate”, a declarat Sabin Ilie, conform fanatik.ro.

Sabin Ilie: „Am primit un telefon la 12 noaptea și ni s-a confirmat”

Sabin Ilie a vorbit și despre cum a primit confirmarea că meciul fusese aranjat și a spus ce a urmat apoi pentru jucătorii care ar fi luat parte la blat.

„A zis nu știu care: «Eu nu am declarat, Sabin îmi spunea ce să declar și eu scriam». Eu i-am zis: «Bă, scrie exact ce ai făcut, cine a venit».

În timpul meciului ne-am dat seama că ceva nu e în regulă. Pe la 12 noaptea am primit un telefon și ni s-a confirmat. Când am ajuns la București, dimineața la 9, la antrenament, i-am luat, ăla, ăla, ăla. Multă lume implicată”, a mai spus Sabin Ilie.

VIDEO. Rezumatul meciului UTA Arad - Daco-Getica București 6-0

Partida respectivă conta pentru etapa #9 a sezonului 2019/2020 din Liga 2. Acesta nu a fost singurul meci suspect al grupării bucureștene din acel sezon.

În etapa #13, Daco-Getica pierdea cu Ripensia Timișoara, scor 2-7, pe teren propriu. Acesta a fost și ultimul meci pentru gruparea din Capitală, deoarece finanțatorul echipei, Ilie Ciuclea, a decis să retragă echipa din campionat.

Ce declara Marius Baciu despre meciul cu UTA: „Am avut dubii”

La începutul anului 2020, Marius Baciu, cel care se afla pe bancă la meciul cu UTA, a declarat că a avut dubii privind prestația jucătorilor săi.

„FRF anchetează un meci între Daco-Getica și UTA, 0-6. Eu personal am spus că mă pun la dispoziția Federației, pentru că am vrut să evit orice discuție. Acea partidă ni s-a părut și nouă suspectă. Analizând-o ulterior, am avut dubii.

Se discută la FRF și bineînțeles că o să fie audieri. Ar putea să fie vorba și despre Alin Stoica (n.r. fostul său jucător de la Daco-Getica, pe care Baciu l-a schimbat la pauză în meciul cu UTA).

Sunt suspiciuni care pot îndruma pe această pistă, ca el ar fi putut face ceva la acel meci”, declara Marius Baciu, în ianuarie 2020, conform gsp.ro.

blat liga 2 Marius Baciu uta arad daco getica bucuresti sabin ilie
