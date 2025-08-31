Cristian Geambașu Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu? +7 foto
Cristian Geambașu Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 23:51
alt-text Actualizat: 31.08.2025, ora 23:51
  • CFR-FCSB 2-2. Derby de nota 7 spre 8, cu un CFR care vrea să învețe din nou să se apere și un FCSB care se arată iritată când întâlnește adversitate în campionat. Și un atacant care dă pe afară de îngâmfare și de frustrări 

Dacă ironia ar puncta pe tabelă, derby-ul de la Cluj trebuia să înceapă de la 1-0 pentru CFR.

Trimiterea lui Andrea Mandorlini la hainele pe care le poartă Gigi Becali - “aș vrea să îl felicit pentru cum se îmbracă și aș vrea să știu de unde își achiziționează ținutele” - este o mostră de umor autentic, care trebuie apreciat cu atât mai mult venind de la un nativ din patria modei.

Hainele lui Becali sunt dovada incontestabilă că te poți îmbrăca foarte prost și foarte scump în același timp. Casele de modă croiesc haine pentru toate “gusturile”.

Haină veche, câștig nou

CFR-FCSB nu era însă o dispută pe teme de modă, ci despre ce fotbal poartă la zi vicecampioana și campioana.

Prima impresie a fost că poartă amândouă pasa la adversar. Am văzut 5-6 pase greșite succesive la aceeași fază, un soi de na-ți-o ție, dă-mi-o mie într-o succesiune de tentative demne de o cauză mai bună.

Altă senzație, nu accentuată, era aceea că noua și vechea echipă a lui Mandorlini încerca mai mult. Golul clujenilor a rezultat în urma unui corner executat de Korenica, urmat de lovitura de cap decisivă a lui Damian Djokovic.

Fază fixă, o haină veche abandonată în ultima parte a mandatului lui Petrescu, scoasă din dulap și scuturată de molii de Mandorlini. Ca să rămânem pe teritoriul vestimentar.

Olaru și energia

Spune ce porți ca să-ți spun cine ești. Ce purta totuși FCSB în această seară ploioasă din capitala Ardealului? Formula experimentală în care a intrat pe teren campioana, fără Olaru, Bîrligea, Miculescu sau Radunovic, a sporit vulnerabilitatea și coerența exprimării.

Enervat de gafa de la golul lui Djokovic, când Chiricheș nu a sărit la cap, campionul eleganței l-a înlocuit pe vinovat, trimițându-l în teren pe Olaru. Care Olaru nu este vreun regista gen Pirlo, dar aduce energie.

Dar nu energia lui Olaru l-a împins pe Kresic să facă henț în careu. Penaltyul dictat de Sebastian Colțescu după ce a văzut faza oferită din camera VAR a fost transformat de Tănase.

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg

Coolțesculee!

1-1 părea să fie scorul la pauză. Nu numai că nu a fost așa, dar faza la care Clujul a înscris din nou în minutul 45+1 a inclus înainte de golul lui Emerllahu și faultul de roșu al lui Mihai Popescu, nesancționat de Colțescu.

Ca să vedeți încă o dată, stimați microbiști, efectul presiunii pe care o pui pe arbitru făcând scandal înainte de meci că fix respectivul te-a făcut pe unde te-a prins.

Handbal în 11

Intrarea lui Radunovic, Crețu și Bîrligea în locul lui Mihai Popescu, Pantea și Thiam nu a adus lumina în jocul roș-albaștrilor.

Dar pentru că Clujul a ales să se apere după moda veche italiană, iar moda!, meciul a semănat în repriza a doua cu o partidă de handbal în 11 (chiar se juca odinioară), în care doar o echipă atacă.

Tactică falimentară sancționată de golul cu capul al lui Cisotti, de lângă un Sinyan mai înalt decât el cu încă un cap.

Înjurăturile domnului L. Munteanu

2-2, scor fair pentru un derby de nota 7 spre 8 în standard românesc. Am remarcat că Sebi Colțescu a arbitrat în compensație după greșeala de la faultul de cartonaș roșu al lui Popescu, reușind printre altele să îl elimine pe Abeid, dar să nu dicteze penalty pentru FCSB pe motiv că mingea nu era în joc.

Nu au trecut neobservate nici înjurăturile lui Louis Munteanu atunci când a fost schimbat. Îl înjura pe Mandorlini, înjura clubul, nu mai contează. Domnul Goe de la Vaslui ar trebui transferat, dar nu la un club important, ci la un batalion disciplinar.

CFR Cluj liga 1 fcsb
