FCSB, lângă Dukagjini, Marsaxlokk și Penybont! Situație șocantă pentru clubul lui Gigi Becali după eliminarea din Conference League, 3-7 la general cu Auda

FCSB a pierdut ambele partide cu Auda, în turul 2 preliminar din Conference League și a părăsit deja cupele europene 2026-2027

În această ediție, există alte 18 formații care au fost eliminate fără să reușească nici măcar un egal. Lista conține, cu o excepție, nume fără nicio relevanță în fotbal. Detalii, în rândurile de mai jos

O țară din Europa, care ne-a bătut cu naționala, 3-0 și 2-0, înregistrează o situație uluitoare: cele 4 reprezentante sunt deja eliminate după ce au pierdut toate cele 10 meciuri disputate

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FCSB suportă o umilință în cupele europene cum n-a mai avut parte de când patron e Gigi Becali. Eliminarea din fața letonilor de la Auda, 3-7 scor general, îi mai aduce clubului roș-albastru un record negativ: a părăsit competiția având eșecuri pe linie.

Două meciuri, două înfrângeri, ceea ce FCSB nu a suportat niciodată, în ciuda faptului că în ultimii 24 de ani nu a lipsit deloc de la startul cupelor europene.

FCSB, pe lista rușinii

În această ediție, deși cele 3 competiții, Champions, Europa și Conference, sunt abia în turul 3, jumătatea parcursului până la faza principală, nu mai puțin de 75 de formații au fost deja eliminate definitiv. Printre ele și două din România: FCSB și U Cluj.

Mai mult însă, FCSB e pe o listă restrânsă a cluburilor care au ieșit deja, dar care au pierdut toate meciurile disputate. Dintre formațiile care sunt out, plafonul maxim de meciuri jucate e de 4!

Iar FCSB e într-o companie jenantă, cu nume ale unor formații care sunt, unele dintre, și greu de pronunțat, dar nici nu spun absolut nimic în fotbalul european: Exemple: Dukagjini (Kosovo), Marsaxlokk (Malta), Caernarfon (Țara Galilor), Torshavn (Feroe), Coleraine (Irlanda de Nord).

Totuși, FCSB are alături și o echipă care e club important într-o țară care contează. Vojvodina Novi Sad, din Serbia, a pierdut două „duble”, una în turul 1 din Europa League, 1-5 scor general cu Ferencvaros.

Apoi, la fel ca FCSB, a jucat în turul 2 din Conference și a pierdut ambele jocuri, dar are scuza că a întâlnit un nume foarte important, Ajax Amsterdam, 2-8 totalul celor două partide.

Cele 19 echipe din actualul sezon european care au fost eliminate suportând doar înfrângeri

FCSB (România)

Vojvodina Novi Sad (Serbia)

Zelejnicar Pancevo (Serbia)

Torpedo Kutaisi (Georgia)

Dukagjini (Kosovo)

Torshavn (Insulele Feroe)

Marsaxlokk (Malta)

FC Valletta (Malta)

Europa FC (Gibraltar)

Derry City (Irlanda)

Glentoran (Irlanda de Nord)

Coleraine (Irlanda de Nord)

Caernarfon Town (Țara Galilor)

Penybont (Țara Galilor)

La Fiorita (San Marino)

Sutjetska (Muntenegru)

Decic (Muntenegru)

Petrovac (Muntenegru)

Mornar (Muntenegru)

Sunt 4 țări care deja au pierdut toate echipele cu care au plecat la drum: Muntenegru, Malta, Luxemburg și Țara Galilor.

Șocant este parcursul celor din Muntenegru, o țară care în urmă cu 4 ani ne surclasa în două meciuri de Nations League: 2-0 și 3-0. Cele 4 echipe ale ei au disputat 10 meciuri europene și au suportat 10 înfrângeri.

Sutjeska (campioana): 1-2, 0-2 cu Kairat în UCL și apoi 0-3, 1-2 cu ML Vitebsk în Conference

Petrovac: 1-3, 1-2 cu Zalgiris Vilnius (Lituania) în Conference

Mornar: 1-2, 1-1 cu Inter Club D Escaldes (Andorra) în Conference

Decic: 0-1 și 1-2 cu Liepaja (Letonia) în Conference

România e sub Feroe, Albania și Lituania

Până acum, echipele noastre au disputat 12 meciuri în actualul sezon european. Am bifat doar 3 victorii: două Craiova, în dubla cu ML Vitebsk și succesul CFR-ului din returul cu Alashkert.

Alte 9 țări au susținut și ele câte 12 confruntări, iar sub noi sunt doar Luxemburg, Republica Moldova și Bosnia. În schimb, deasupra noastră sunt: Ungaria și Lituania, câte 5 victorii, Bulgaria, Feroe, Albania și Belarus, câte 4.

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