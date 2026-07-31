Scandal în vestiarul FCSB Jucătorii ar fi furioși pe Marius Baciu, după umilința din Conference League. Nu-l mai vor la echipă!
Auda - FCSB/ Foto: sporpictures.eu
Conference League

Scandal în vestiarul FCSB Jucătorii ar fi furioși pe Marius Baciu, după umilința din Conference League. Nu-l mai vor la echipă!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 12:12
  • AUDA – FCSB 4-1 (7-3 la general). Jucătorii roș-albaștrilor ar fi luat foc la adresa lui Marius Baciu (51 de ani), după umilința suferită în Conference League.
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FCSB a suferit una dintre cele mai neașteptate eliminări europene din istoria recentă a clubului. Eliminarea rușinoasă din Conference League a lăsat urme adânci și la nivelul vestiarului.

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Marius Baciu, luat în colimator de jucătorii de la FCSB: „Nu avem antrenor”

Mai mulți jucători au transmis, sub protecția anonimatului, că echipa are nevoie de o schimbare la nivelul băncii tehnice și de un antrenor care să impună autoritate, scrie gsp.ro.

„Ce fotbal să joci când noi l-am luat pe unul care era analist la televizor? Noi nu avem antrenor și nu vrem să pricepem lucrul ăsta. E băiat bun, bla, bla, bla... Dacă vrem să facem performanță, ne trebuie un antrenor, nu analiști de la televizor.

Ei vor să facem fotbal, dar nu avem antrenor. Fotbalul fără o mână forte, fără o personalitate puternică în cabină, nu se poate face. În fața lui Edi Iordănescu nu mișca nimeni. Dictatură, că altfel nu se mai poate.

Ăsta nu e fotbal... Nu poți să faci fotbal când nu ai un antrenor pe bancă, așa cum trebuie, ca la orice echipă de top.

Bagă milioane de euro în noi (n.r. - Gigi Becali), în pregătire, în condiții, și suntem la nivel de județeană... Dacă te-a bătut Auda, e cazul să ne trezim! Nu avem antrenor, e un haos la antrenamente. Caterincă proastă, glume de autobază, iar în rest fiecare face ce vrea”, a fost mesajul fotbaliștilor.

Potrivit sursei citate, nemulțumirile jucătorilor cu privire la Marius Baciu au ajuns și la urechile lui Mihai Stoica, însă președintele CA de la FCSB nu vrea să intervină pentru a nu-și strica relația cu Gigi Becali.

  • Voința Sibiu, Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia, Silvania Șimleu Silvaniei, CSMS Iași , Gauss Bacău, Academica Argeș, Concordia Chiajna, Daco-Getica București / Juventus București, Turris Turnu Măgurele, Sohar, Al-Taqadom și FC Păușești-Otăsău sunt echipele antrenate de Marius Baciu de-a lungu carierei.

Becali: „Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli”

În ciuda eliminării, Becali a transmis că nu intenționează să-l demită pe Marius Baciu.

„Eu am spus prima dată ca Risto Radunovic să fie mijlocaș central, dar în meciul ăsta nu trebuia jucat cu el la mijloc.

Au zis că au făcut analize, că nu știu ce, că Risto stă acolo... Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli.

Am zis: «Ce să facem?». A calificat omul echipa, deși eram în play-out. Nu am nimic să-i reproșez lui Baciu.

Eu sunt vinovatul. Cum să-l dau pe om afară?”, a declarat Becali la Prima Sport 2, la finalul meciului din Letonia

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