TAS s-a convins Arbitrul care judecă procesul Ilie Drăgan - Răzvan Burleanu a luat o decizie importantă înaintea verdictului » Ultimele detalii +14 foto
Președintele FRF, Răzvan Burleanu (stânga), și contracandidatul său, Ilie Drăgan (dreapta), care a contestat la TAS alegerile pentru șefia Federației din martie 2026
Diverse

TAS s-a convins Arbitrul care judecă procesul Ilie Drăgan - Răzvan Burleanu a luat o decizie importantă înaintea verdictului » Ultimele detalii

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 19:37
  • Procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) deschis de Ilie Drăgan (41 de ani) împotriva FRF și a președintelui Răzvan Burleanu (41 de ani) se apropie de final.
  • Potrivit ultimelor comunicări transmise de TAS, dosarul va fi soluționat exclusiv pe baza documentelor depuse de părți, fără organizarea unei audieri.
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Ilie Drăgan a declarat pentru GOLAZO.ro că se așteaptă ca hotărârea să fie pronunțată în următoarele săptămâni.

„Cred că vom avea o decizie la TAS până la jumătatea lunii septembrie”, a spus Drăgan.

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TAS renunță la audieri în procesul Drăgan - Burleanu

În cea mai recentă adresă transmisă părților, Tribunalul de Arbitraj Sportiv anunță că arbitrul unic consideră că dosarul este suficient de clar pentru a putea fi soluționat exclusiv pe baza înscrisurilor aflate la dosar.

Potrivit documentului consultat de GOLAZO.ro, TAS a transmis:

„În numele Arbitrului Unic, care a analizat pozițiile părților cu privire la organizarea unei audieri și în temeiul articolului R57 din Cod, vă informez că Arbitrul Unic se consideră suficient de bine informat pentru a soluționa această cauză exclusiv pe baza înscrisurilor (memoriilor și documentelor) depuse de părți, fără a fi necesară organizarea unei audieri”.

Adresa oficială prin care TAS anunță că arbitrul unic va judeca dosarul exclusiv pe baza documentelor depuse Adresa oficială prin care TAS anunță că arbitrul unic va judeca dosarul exclusiv pe baza documentelor depuse
Adresa oficială prin care TAS anunță că arbitrul unic va judeca dosarul exclusiv pe baza documentelor depuse

Ultimul schimb de observații, până pe 13 august

Tot prin aceeași adresă, TAS stabilește și ultimul calendar procedural.

Ilie Drăgan, în calitate de apelant, poate transmite observații până la 3 august 2026 cu privire la documentele depuse de FRF la 14 iulie.

Ulterior, Federația Română de Fotbal va avea la dispoziție încă 10 zile pentru a formula un eventual răspuns.

După încheierea acestui schimb de observații, dosarul va rămâne în pronunțare, iar arbitrul unic va redacta hotărârea.

Ilie Drăgan a încercat recuzarea arbitrului unic spaniol Kepa Larumbe

Arbitrul unic desemnat să soluționeze cauza este avocatul spaniol Kepa Larumbe. Ilie Drăgan a solicitat recuzarea acestuia, însă cererea i-a fost respinsă.

Printre argumentele analizate s-a aflat participarea atât a lui Kepa Larumbe, cât și a lui Răzvan Burleanu la programul internațional MESGO, desfășurat în perioada 2016-2018.

TAS a considerat că această legătură profesională este prea îndepărtată în timp și echivalează cu o relație academică sau profesională obișnuită, care nu generează incompatibilitate și nici obligația de divulgare.

Drăgan contestă validitatea alegerilor din martie

Ilie Drăgan a atacat la TAS rezultatul alegerilor pentru președinția FRF din 18 martie 2026, scrutin câștigat de Răzvan Burleanu.

În acțiunea depusă la TAS, Ilie Drăgan susține că Răzvan Burleanu nu putea obține un al patrulea mandat consecutiv de președinte al FRF, deoarece acesta ar încălca prevederile statutare privind limita maximă a mandatelor.

Din acest motiv, a cerut anularea alegerilor din martie 2026.

Înaintea Adunării Generale din martie, Drăgan încercase fără succes să obțină și suspendarea desfășurării alegerilor printr-o procedură de urgență la TAS.

Galerie foto (14 imagini)

Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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