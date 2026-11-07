Reacția Peluzei Nord  VIDEO. Ce au făcut fanii FCSB după eșecul cu Corvinul + insulte din partea Sud Steaua +74 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Reacția Peluzei Nord VIDEO. Ce au făcut fanii FCSB după eșecul cu Corvinul + insulte din partea Sud Steaua

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 22:53
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 22:53
  • FCSB - Corvinul 0-1. Laurențiu Reghecampf și jucătorii săi au fost încurajați de Peluza Nord la finalul meciului de pe Arena Națională.
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Roș-albaștrii au suferit cea de-a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, după 0-1 cu U Cluj în Superliga și 0-1 cu Gloria Bistrița în Cupa României.

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FCSB - Corvinul 0-1. Roș-albaștrii, încurajați de galerie la final

La finalul partidei, antrenorul Laurențiu Reghecampf și jucătorii săi au mers în fața galeriei. În ciuda eșecului, suporterii din Peluza Nord i-au aplaudat și susținut pe jucători.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, le-a transmis jucătorilor să țină capul ridicat, iar fanii i-au scandat numele lui Reghecampf.

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (8).jpg
FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro
+74 Foto
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În cealaltă parte a stadionului, fanii Stelei și ai Corvinului au lansat mai multe jigniri la adresa celor de la FCSB. Aceștia au strigat: „Voi sunteți slavii lui Gigi”.

În tot acest timp, doi jucători ai roș-albaștrilor efectuau câteva sprinturi pe teren, după meci.

FCSB a fost de nerecunoscut în timpul duelului cu Corvinul Hunedoara

Roș-albaștrii și-au creat numeroase ocazii, prin Korenica și Drăguș, dar nu au reușit să înscrie.

În ciuda ocaziilor la poarta lui Frânculescu, Corvinul a fost echipa care a înscris. Fabry a marcat un gol spectaculos, în minutul 40, după un șut spectaculos din afara careului. Ștefan Târnovanu nu a avut nicio șansă.

Andrej Fabry, gol superb în FCSB - Corvinul Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Andrej Fabry, gol superb în FCSB - Corvinul Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (29 imagini)

Andrej Fabry, gol superb în FCSB - Corvinul Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Andrej Fabry, gol superb în FCSB - Corvinul Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Andrej Fabry, gol superb în FCSB - Corvinul Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Andrej Fabry, gol superb în FCSB - Corvinul Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Andrej Fabry, gol superb în FCSB - Corvinul Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
+29 Foto
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În repriza secundă, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf nu a fost eficientă în atac, la fel ca în prima parte, în ciuda mutărilor ofensive care au fost făcute.

Corvinul a obținut în cele din urmă cele trei puncte și și-a asigurat locul 7 la finalul turului de campionat. FCSB se află pe locul 8.

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