Ciocnire violentă FOTO: Portarul Dur-Bozoancă a fost schimbat după ce a fost lovit dur în față de un coechipier, în Argeș - Oțelul

FC Argeș - Oțelul Galați. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) a fost schimbat în debutul reprizei secunde după o ciocnire puternică cu Zhelev.

Acesta a sângerat în zona nasului, fiind ulterior înlocuit. Ar fi suferit o fractură de piramidă nazală.

FC Argeș și Oțelul s-au întâlnit la Mioveni, în penultimul meci al etapei #6 din Liga 1.

FC Argeș - Oțelul Galați. Cosmin Dur-Bozoancă s-a ciocnit dur cu Zhelev

Partida de la Mioveni i-a adus probleme lui Laszlo Balint în startul reprizei secunde. Tehnicianul l-a pierdut pe portarul Dur-Bozoancă, în minutul 48, după ce acesta a intrat în coliziune cu un coechipier.

Fundașul Zhelev a intrat prin alunecare în propriul careu pentru a respinge o minge în corner și nu l-a mai putut evita pe goalkeeper, care ieșise pentru a reține balonul.

Zhelev l-a lovit cu talpa direct în față pe Dur-Bozoancă, care a sângerat destul de puternic ulterior, în zona nasului.

Acesta a fost scos în afara terenului pentru câteva îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua, fiind înlocuit în minutul 52 de Iustin Popescu.

