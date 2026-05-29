Sărbătoare roș-albastră pe „Arc” FOTO: Jucătorii FCSB au cântat pe teren cu fanii și în vestiar, după calificare. Gestul lor + reacția lui Kopic

alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 23:41
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 23:46
  • DINAMO - FCSB 1-2 după prelungiri. Cum s-a încheiat finala barajului, învingătorii au celebrat calificarea în Conference League cu suporterii, pe gazon. 
  • Peluza Nord i-a scandat numele lui Marius Baciu, dar și PCH a făcut același lucru cu Zeljko Kopic. 
  • Învins, antrenorul croat i-a așteptat pe jucătorii roș-albaștri la intrarea în tunel și i-a felicitat. Apoi, l-a salutat pe Baciu. 
După ultimul fluier al arbitrului, odată încheiate prelungirile pe „Arcul de Triumf”, jucătorii FCSB au început bucuria.

Roș-albaștrii i-au ridicat de jos pe roș-albi

În același timp, dinamoviștii s-au prăbușit în iarbă, disperați.

Roș-albaștrii s-au îndreptat spre Peluza Nord, dar unii dintre ei, în frunte cu Dawa, s-au dus întâi în careul adversarilor, să-i consoleze pe roș-albi. Ei i-au ridicat din iarbă pe dinamoviști.

Sărbătoarea FCSB-ului pe gazon, după victoria de la baraj, în fața lui Dinamo (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Apoi, s-au întors pentru sărbătorea lor. Au aplaudat și au scandat cu Peluza Nord, care a tunat: „Marius Baciu, Marius Baciu”. Antrenorul care a calificat FCSB în ultima clipă, după două baraje câștigate în prelungiri, în Conference League.

Gestul frumos al lui Kopic față de Baciu și FCSB. Și manele în vestiarul învingătorilor

În tabăra opusă, și PCH făcea același lucru. Când echipa s-a aliniat în careul mic, galeria i-a scandat numele lui Zeljko Kopic.

Același Kopic, gest frumos. I-a așteptat pe jucătorii FCSB la intrarea în tunel și i-a salutat. După aceea, s-a îndreptat spre Baciu, salutându-l.

În vestiar, roș-albaștrii cântau tare, manele. „Așa sunt zilele mele, una bună, zece rele”. Tare, trecea prin ziduri.

