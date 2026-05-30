Darius Olaru. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„E un eșec!” FOTO: Darius Olaru, dezamăgit în ciuda calificării FCSB-ului în preliminariile Conference League: „Nu-mi vine să mă bucur”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 00:30
  • Dinamo - FCSB 1-2. Darius Olaru (28 de ani) a vorbit despre meciul dramatic din finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.
Căpitanul FCSB-ului a fost titular în partida disputată pe stadionul „Arcul de Triumf”, însă a fost înlocuit în minutul 103 de Ofri Arad, fotbalistul care avea să marcheze golul decisiv doar două minute mai târziu.

Darius Olaru, dezamăgit în ciuda calificării FCSB-ului în preliminariile Conference League: „Este un eșec”

Căpitanul FCSB-ului s-a ales cu arcada spartă în prima repriză, după un duel cu Alex Musi, însă a continuat partida până în prelungiri.

„Așa cred eu că arată meciurile din derby și mă bucur că, în această seară, am reușit să salvăm ce am mai putut salva din acest sezon.

Mă gândeam la penalty-uri. Era egal când am ieșit eu și mă gândeam că vreau să bat penalty-uri, dar, la un moment dat, n-am mai putut și am cerut schimbarea.

După ce a intrat Ofri, sincer, eram pe bancă și i-am spus lui Risto Radunovic, nu știu, am simțit cumva, i-am spus: «Ofri va marca» și chiar a făcut-o”, a spus Olaru, la Prima Sport.

Înaintea derby-ului, mijlocașul roș-albaștrilor spunea că duelul cu Dinamo poate „salva sezonul” FCSB-ului, după o stagiune complicată.

„Chiar acum îi spuneam lui Târnovanu în vestiar că parcă nici nu-mi vine să mă bucur. Dar, în același timp, mă bucur pentru că e o victorie în derby și știu ce înseamnă acest meci pentru toți suporterii noștri.

Pentru mine este un eșec acest sezon, chiar dacă ne-am calificat în Conference League.

Echipa asta trebuie să se bată la campionat an de an, trebuie să își dorească mai mult și zic, per total, că merita mai mult decât Conference League.

Sper să învățăm ceva din acest sezon, să tratăm mult mai bine sezonul viitor și să nu mai ajungem în această situație.

Știam că despre acest meci se va vorbi cam o lună de acum încolo, până începe sezonul nou. Nu trebuia să le dăm motiv să vorbească urât de noi, pentru că am făcut-o deja tot anul. Nu-mi mai doream încă o lună și ceva de hate (n.r. - ură)”, a mai spus Olaru.

Darius Olaru a ieșit șifonat din meciul cu Dinamo (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)

Darius Olaru a ieșit șifonat din meciul cu Dinamo (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
„I-am simțit pe colegi aproape, i-am simțit montați, am știut să gestionăm foarte bine meciul. Chiar dacă au ținut posesia, au pasat în fața noastră, nu au avut ocazii de gol și cred că, per total, am meritat această victorie”.

Întrebat despre faptul că fanii adverși i-au strigat „milogule”, Olaru a comentat:

Sincer, m-am simțit important pentru că îi auzeam și eu, în același timp aveam cartonaș galben, nu puteam să fac nimic. Dar înseamnă că însemn ceva pentru ei și am văzut chiar prea multe.

Deja luasem un cartonaș pe care mi l-a dat prea ușor. Am avut discuții pe toată durata partidei cu domnul arbitru”, a mai spus Olaru.

Sărbătoarea FCSB-ului pe gazon, după victoria de la baraj, în fața lui Dinamo (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

