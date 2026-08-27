Iorgulescu împarte Liga 1  Opinii împărțite după ce șeful LPF și-a anunțat candidatura: „Nu pot să mă dezic de el”/„Ce aduce nou?”

Mihai Stoica (61 de ani), Andrei Nicolescu (50 de ani) și Valeriu Iftime (66 de ani), oficialii de la FCSB, Dinamo, respectiv FC Botoșani, au vorbit despre poziția cluburilor pe care le conduc înaintea alegerilor pentru președinția LPF, din 2027.

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Declarațiile acestora vin la scurt timp după ce Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, și-a anunțat candidatura pentru cel de-al patrulea mandat.

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Andrei Nicolescu: „Ne trebuie un sistem mult mai fiabil”

Gino Iorgulescu a declarat, miercuri, că are susținerea cluburilor din Liga 1, dar Andrei Nicolescu a lăsat de înțeles că Dinamo nu și-a stabilit încă poziția pentru scrutinul de anul viitor.

„Poate nu suntem în majoritatea celor cu care a discutat, nu știu, cu noi nu a vorbit. Auzisem niște lucruri cum că ar fi Justin Ștefan (n.r. - secretarul general al LPF) cel care ar candida, dar nu cred că o va face contra lui Gino.

Ne trebuie o mai mare vizibilitate apropo de ce se întâmplă la Ligă, toate costurile de acolo.

Ne trebuie un sistem mult mai fiabil prin care să fie remunerată Liga în raport cu ceea ce aduce în plus față de drepturile TV, pentru că explorarea capacităților de a aduce finanțări către cluburi, bani. Ar trebui să fie primordial pentru cei care conduc Liga”, a declarat președintele lui Dinamo la Prima Sport, citat de gsp.ro.

O să candidez din nou pentru că am susținerea cluburilor și dacă tot timpul aducem bani, sper să fiu ales. Gino Iorgulescu, președintele LPF

Mihai Stoica: „Nu știu dacă aș putea vota pe altcineva”

Dacă cei de la Dinamo nu au luat încă o decizie în privința alegerilor pentru șefia LPF, Mihai Stoica a precizat că l-ar vota din nou pe Gino Iorgulescu. Totuși, decizia finală îi aparține lui Gigi Becali.

„Depinde și cine candidează. Atunci când ai toate candidaturile pe masă, atunci alegi. Eu unul, dacă vorbesc în nume propriu, e clar că la noi Gigi Becali decide.

Pe mine mă leagă de Gino o relație de prietenie. Practic, din 1993, o relație de prietenie și mare, mare respect. La un moment dat vorbeam, când eram la Oțelul Galați, că în ultimii ani FC Național mi se potrivește perfect.

Eu niciodată n-aș putea să mă dezic de Gino, sunt niște chestii care contează mult prea mult, relațiile astea contează mult prea mult. Nu sunt foarte, foarte aplicat pe… mă ocup de cu totul și cu totul altceva, nu sunt foarte pasionat de ce trebuie să facă Liga pentru cluburi.

Argăseală (n.r. - președintele FCSB) ar fi mai în domeniu, mai aplicat în discuția asta decât mine. Să presupunem că aș merge să votez și ar candida Gino, depinde și împotriva cui… Nu știu dacă aș putea vota pe altcineva”, a declarat Mihai Stoica.

Valeriu Iftime nu-l susține pe Iorgulescu: „Eu nu-l votez”

Pe de altă parte, Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a anunțat că vrea o schimbare la șefia LPF și nu îl va vota pe Gino Iorgulescu.

„Eu mi-am dorit mereu să punem un om care nu este neapărat din fotbal. Care a făcut și altceva în afară de fotbal. Unul tânăr, în primul rând, cu o altă viziune.

Eu nu am nimic cu domnul Iorgulescu, poate să candideze, dar eu nu-l votez. Asta e treaba mea! Eu cred că suntem într-o groapă, iar LPF are o responsabilitate imensă. Dacă nu facem nimic, nimic primim. Nevoia de schimbare este fundamentală.

Să-l voteze alții, care vor. Eu nu aș vota o nouă candidatură a lui Iorgulescu, ca să știți. Asta e România, nu e prima dată când votăm prost. Sunt convins că sunt cel puțin 7-8 cluburi împotriva sa. Pot fi și mai multe, nu știu”, a declarat Iftime, conform digisport.ro.

Eu nu înțeleg ce poate aduce nou domnul Iorgulescu. Ce a făcut până acum? Ce acțiuni a avut? Care este interacțiunea managerială între cluburi? Cum aducem câștiguri mai mari? Fotbalul românesc aduce bani, din fericire, dar trebuie gândit mai mult. Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani

Parcursul lui Gino Iorgulescu în fruntea LPF:

Primul mandat: 2013-2017

Al doilea mandat: 2017-2022

Al treilea mandat: 2022-2027, când a fost ales cu unanimitate de voturi

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