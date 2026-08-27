El decide soarta CFR Omul ales de Ioan Varga pentru a conduce clubul aflat în insolvență
Ioan Varga
Superliga

El decide soarta CFR Omul ales de Ioan Varga pentru a conduce clubul aflat în insolvență

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 12:27
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 12:28
  • La o săptămână de la intrarea în insolvență a clubului CFR Cluj, patronul Ioan Varga a decis cine va ocupa funcția de administrator special, care va avea un rol important în luarea deciziilor în acest proces.
  • Cine este această persoană și care vor fi atribuțiile acesteia, mai jos.
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CFR Cluj a declarat datorii de 197.087.878,44 lei, aproximativ 37,5 milioane de euro, la 31 iulie 2026, în cererea prin care a solicitat intrarea în insolvență.

După deschiderea procedurii, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a făcut primul pas pentru verificarea oficială a acestor datorii și stabilirea creditorilor care vor fi înscriși la masa credală.

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Ioan Ivașcu, desemnat de Ioan Varga administrator special la CFR Cluj

5 octombrie este o dată importantă pentru CFR Cluj. Până atunci se pot depune cererile de admitere a creanțelor din partea celor care au de primit bani de la club.

În plus, până în acea zi Ioan Varga trebuie să desemneze persoana care va avea funcția de administrator special în perioada insolvenței.

Iar patronul Ioan Varga l-a desemnat pe Ioan Ivașcu. Juristul clubului va avea putere de decizie și drept de semnătură la deciziile care se iau în procesul de insolvență, conform prosport.ro.

Cred că va fi Ionuț Ivașcu. Sunt lucruri juridice și este domeniul lui. Ioan Varga, patron CFR Cluj, pentru Pro Sport

O altă variantă pentru Varga ar fi fost noul investitor Hendrik Klein, dar l-a ales în cele din urmă pe Ivașcu, datorită expertizei sale juridice și a experienței din conducerea clubului ardelean.

Asta depinde de acționari. Așteptăm să ni se spună. Pentru noi e totuna, indiferent cine va fi. Este opțiunea acționarilor. Răzvan Zăvăleanu, administrator juridic la CFR Cluj

Ioan Ivașcu a dat în judecată FRF

Verdictul în dosarul în care fotbalistul Damjan Djokovic (36 de ani), plecat între timp de la CFR Cluj, și juristul clubului din Gruia, Ioan Ivașcu, sunt cercetați de Federația Română de Fotbal pentru posibile activități de pariere se lasă așteptat.

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit un nou termen, pentru 31 august 2026. Cazul a ajuns pe rolul Comisiei pe 6 iulie, după ce a fost analizat de Departamentul de Integritate și Antifraudă al FRF.

Ioan Ivașcu FOTO Captură video Ioan Ivașcu FOTO Captură video
Ioan Ivașcu FOTO Captură video

În paralel cu procedura de la Federației, Ioan Ivașcu a deschis un proces împotriva FRF la Tribunalul București, iar primul termen a fost stabilit pentru 7 septembrie 2026.

În ceea ce îl privește pe administratorul special ales de Varga la CFR Cluj, la finalul lunii aprilie a apărut informația conform căreia acesta, alături de fostul președinte de la CFR Cluj, Marian Copilu, ar fi vizați în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal.

Deși, la momentul respectiv, Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

În ciuda activităților ilegale de care cei doi erau suspectați, Ioan Varga a anunțat, la finalul lunii aprilie, că Marian Copilu și Ioan Ivașcu au revenit în structura clubului CFR.

„Nu are nicio treabă. Nu sunt probleme”, a comentat finanțatorul grupării din Gruia situația juristului Ioan Ivașcu.

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