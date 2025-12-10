FCSB, cât Dinamo și Rapid în 20 de ani! Campioana joacă joi meciul 34 european în ultimul an și jumătate, nivel pe care rivalele îl ating în ultimele două decenii
FCSB joacă joi meciul 34 european în ultimul an și jumătate, nivel pe care rivalele îl ating în ultimele două decenii FOTO Montaj GOLAZO.ro
Europa League

FCSB, cât Dinamo și Rapid în 20 de ani! Campioana joacă joi meciul 34 european în ultimul an și jumătate, nivel pe care rivalele îl ating în ultimele două decenii

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 15:37
  • Meciul FCSB - Feyenoord, de joi seară, pe Arena Națională de la ora 22:00, închide anul 2025 din perspectiva participării europene
  • Începând din iulie 2024 și până acum, inclusiv meciul cu olandezii, FCSB bifează un număr record de jocuri europene: 34!
  • Dinamo a adunat 34 de meciuri pe continent în ultimii 19 ani, iar Rapid în ultimii 20 de ani

FCSB face un sezon slab pe tabloul principal din Europa League, însă stabilește o performanță unicat în fotbalul românesc. Să treacă de 30 de meciuri în cupele europene în două sezoane consecutive.

Confruntarea cu Feyenoord, de joi, va fi cea cu numărul 34 începând din vara lui 2024. Sezonul precedent a fost unul extrem de lung, cu 20 de partide și s-a oprit abia în optimile Europa League, în marte, după ce parcursul începuse în iulie, încă din turul 1 preliminar Champions League.

Cu tot cu cele două meciuri și din ianuarie 2026, FCSB va ridica recordul de jocuri în două sezoane europene consecutive la 36! Nici o altă echipă din România n-a reușit așa ceva. Nici chiar FCSB. Precedentul nivel maxim l-a atins cu doar 30 de meciuri: 2004-2005 și 2005-2006, dar și 2005-2006 și 2006-2007.

Cum se împart cele 34 de meciuri la care FCSB va ajunge joi, în ultimele două sezoane în Europa

  • Preliminarii Champions League - 10
  • Preliminarii Europa League - 6
  • Tablou principal Europa League - 14
  • Fază eliminatorie Europa League - 4
20
de meciuri europene are FCSB exclusiv pe parcursul anului calendaristic 2025: 6 în ianuarie - martie, în precedenta ediție, alte 14 în actualul sezon (iulie - decembrie). În doar 3 luni din acest an, FCSB n-a disputat joc european: aprilie, mai și iunie

Nivelul pe care îl atinge FCSB atrage o comparație incredibilă în raport cu ceea ce dețin în CV principalele rivale: Dinamo și Rapid. Fiecare dintre cele două adună acest volum de meciuri, reușit de FCSB într-un an și jumătate, într-un interval imens de timp.

  • Rapid are 34 de meciuri europene în perioada 2005 - prezent, adică în ultimii 20 de ani
  • Dinamo are 34 de meciuri pe continent în intervalul 2006 - prezent, adică în ultimii 19 ani

Ambele cluburi au lipsit în ultimii ani perioade îndelungate din Europa. Rapid a fost ultima dată în cupele europene în vara lui 2012, când jucau Albuț, Ciolacu, Bozovic, Mihai Roman, Surdu și Dorin Goga.

Dinamo a fost o singură dată în competițiile continentale în ultimul deceniu: în 2017.

Cum arăta Dinamo la primul meci din seria ultimelor 34 de partide disputate în cupele europene:

  • Skoda Xanthi - Dinamo 3-4, septembrie 2006
  • PRIMUL „11”: Matache - Blay, Moți, Șt. Radu, Pulhac - Mărgăritescu - Ze Kalanga, Tameș, C. Munteanu - Dănciulescu, Cl. Niculescu. Antrenor: Mircea Rednic

Cum arăta Rapid la primul meci din seria ultimelor 34 de partide disputate în cupele europene:

  • Rapid - PAOK Salonic 1-0, decembrie 2005
  • PRIMUL „11”: D. Coman - M. Constantin, Maftei, I. Rada - Bădoi, Măldărășanu, Ilyeș, Art. Karamyan - Buga, N. Constantin, D. Niculae. Antrenor: Răzvan Lucescu
42
de meciuri a jucat FCSB în 3 sezoane europene la rând, 2004 - 2007, în care de fiecare dată a fost în primăvară: optimi (2004-2005), semifinale (2005-2006), 16-imi (2006-2007)

N-a ratat niciodată Europa cu Becali patron

De când clubul a fost preluat de Gigi Becali, februarie 2003, niciodată nu s-a întâmplat să nu ia startul în cupele europene. 23 de ani la rând, FCSB a jucat cel puțin două meciuri europene.

În momentul de față, echipa e departe de locurile din Liga 1 care sunt eligibile pentru a merge sigur în Europa: adică primele două poziții. Locul 3 duce la un baraj de Conference, în vreme ce câștigătoarea Cupei asigură prezența în Europa League.

În Cupă însă, FCSB e obligată să câștige la Craiova, în ultima etapă (11 februarie) pentru a avansa în sferturi. În schimb, ar putea accesa cupele europene chiar și din play-out.

Să se claseze pe unul dintre primele două locuri după cele 9 etape de play-out și apoi să câștige cele două baraje de Conference, al doilea fiind în deplasare, pe terenul ocupantei locului 3 din play-off.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
rapid bucuresti dinamo bucuresti feyenoord europa league fcsb cupe europene
