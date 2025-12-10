FCSB, copia dezastrului ANALIZĂ. Asemănări izbitoare între roș-albaștri și Feyenoord, înainte de meciul de pe Arena Națională +24 foto
FCSB, copia dezastrului ANALIZĂ. Asemănări izbitoare între roș-albaștri și Feyenoord, înainte de meciul de pe Arena Națională

Publicat: 10.12.2025, ora 11:35
Actualizat: 10.12.2025, ora 11:38
  • FCSB înfruntă o echipă care a suferit la fel de mult în acest sezon de Europa League. E lipită și în clasament de Feyenoord. În zona eliminării!
  • FCSB - Feyenoord se joacă joi seară, de la ora 22:00, meci transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Joi se joacă etapa a 6-a de Europa League. Pe Arena Națională, FCSB are șansa de a salva aparențele cel puțin în ultimul meci continental al anului.

FCSB suferă și în Liga 1, și în Europa

Un sezon neașteptat de slab pentru roș-albaștri în cele mai importante competiții, Liga 1 și EL:

  • Locul 10 în campionat, cu la fel de multe victorii și eșecuri, pe lângă cele șapte egaluri. La 14 puncte în spatele liderului Rapid (25-39). 
6 înfrângeri
a suferit FCSB în 19 etape disputate până acum în Liga 1 în actuala stagiune
  • Locul 31 în Europa League. Au învins o dată, au fost învinși de patru ori. 

Campionii din 2024-2025 au pierdut zece partide din 24 în cele două întreceri!

42% este procentul
eșecurilor lui FCSB în Liga 1 și Europa League

FCSB și Feyenoord, aceeași linie și tot cu -5 la golaveraj

Înfruntă acum o copie negativă în Europa. Și Feyenoord Rotterdam a avut o toamnă-dezastru.

Au fost la fel de slabe, având o linie de clasament aproape identică. Și locurile din clasament sunt atât de apropiate încât se ating.

  • Echipa lui Elias Charalambous are un singur succes (1-0 cu Go Ahead - d), patru înfrângeri (0-2 cu Young Boys - a, 1-2 cu Bologna - a, 1-3 cu Basel - d, 0-1 cu Steaua Roșie - d) și -5 golaveraj. 
  • Echipa lui Robin van Persie are tot o victorie (3-1 cu Panathinaikos - a), patru eșecuri (0-1 cu Braga - d, 0-2 cu Aston Villa - a, 0-2 cu Stuttgart - d, 1-3 cu Celtic - a) și -5 diferența dintre golurile marcate și cele primite. 
Shaqueel van Persie (în stânga), fiul în vârstă de 19 ani al antrenorului lui Feyenoord, la 1-3 cu Celtic acasă, ultimul meci al roș-albilor în Europa League Foto: Imago Shaqueel van Persie (în stânga), fiul în vârstă de 19 ani al antrenorului lui Feyenoord, la 1-3 cu Celtic acasă, ultimul meci al roș-albilor în Europa League Foto: Imago
Shaqueel van Persie (în stânga), fiul în vârstă de 19 ani al antrenorului lui Feyenoord, la 1-3 cu Celtic acasă, ultimul meci al roș-albilor în Europa League Foto: Imago
  • Feyenoord e puțin mai sus în topul general EL doar pentru că a marcat un gol în plus (4-9 față de 3-8 FCSB).
30 este poziția
lui Feyenoord în ierarhia Europa League, urmată imediat de FCSB

Sunt formațiile cu minimum o victorie cel mai slab clasate în EL 2025-2026

Feyenoord a pierdut de 3 ori într-o lună în Eredivisie

Dacă FCSB este foarte rău și în Liga 1, Feyenoord e puțin mai bine în Țările de Jos, dar nu atât de bine pe cât ar fi vrut antrenorul Van Persie.

A avut o cădere în Eredivisie la sfârșitul lui octombrie, revenindu-și de-abia la finalul lui noiembrie.

  • 3 meciuri a pierdut echipa din Rotterdam între 26 octombrie și 23 noiembrie în campionatul olandez: 2-3 cu PSV Eindhoven (a), 1-2 cu Go Ahead Eagles (d) și 2-4 cu NEC Nijmegen (a). Între primele două eșecuri s-a intercalat un 3-1 cu Volendam (a). 
  • E pe locul 2, la șase puncte în spatele liderului PSV (34-40). 
35% este procentul
înfrângerilor lui Feyenoord în Eredivisie și Europa League (7 din 20 de meciuri)

FOTO Steaua Roșie - FCSB 1-0, în Europa League

liga 1 dezastru feyenoord europa league eredivisie fcsb
