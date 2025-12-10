FCSB, primul „11” cu Feyenoord Sunt 9 indisponibili, în frunte cu Olaru. Cum arată echipa de start împotriva trupei antrenate de Van Persie

FCSB - Feyenoord se va juca joi, de la ora 22:00, în etapa a 6-a din Europa League. Ambele echipe sunt în afara top 24, având fiecare 3 puncte

Târnovanu va reveni între buturi, Olaru e suspendat, iar Miculescu va fi păstrat pentru meciul cu Slobozia, deși a fost recuperat de staff-ul medical

FCSB încheie anul 2025 în cupele europene cu un duel de gală: un nume mare din Olanda vine pe Arena Națională. Feyenoord, cu Van Persie antrenor, va fi adversara campioanei României în al 20-lea meci european din ianuarie și până în prezent.

Charalambous și Pintilii se confruntă cu mari probleme de efectiv pentru acest joc. Nu mai puțin de 7 jucători nu vor putea evolua, din diverse motive:

Olaru - e suspendat pentru cumul de cartonașe galbene

- e suspendat pentru cumul de cartonașe galbene Dawa - încă nu e sută la sută refăcut după operația la ligamente, din luna martie

- încă nu e sută la sută refăcut după operația la ligamente, din luna martie M. Popescu - s-a operat și el la ligamente, va fi out tot sezonul

- s-a operat și el la ligamente, va fi out tot sezonul Chiricheș - accidentat

- accidentat Kiki - a plecat deja la naționala Beninului

- a plecat deja la naționala Beninului Alibec - accidentat

- accidentat Bîrligea - accidentat

- accidentat Politic - nu se poate antrena normal din cauza durerilor

- nu se poate antrena normal din cauza durerilor Miculescu - e refăcut, însă staff-ul a decis să-l menajeze în perspectiva ultimele două meciuri de Liga 1

În aceste condiții, alegerea primului „11” nu constituie o misiune complicată pentru antrenorii roș-albaștrilor.

În afara lui Miculescu, care e apt medical pentru acest joc, dar care va fi odihnit, se va apela la o formulă de start din care vor face parte toți jucătorii de bază.

Singura improvizație va fi apariția lui Lixandru ca fundaș central. El va face cuplu cu Ngezana, tocmai pentru a i se oferi lui Graovac un moment de respiro, el fiind în ultima perioadă folosit în mod constant.

Primul 11 FCSB împotriva lui Feyenoord

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Thiam

Rezerve: Zima - Crețu, Graovac, Politic, Edjouma, Miculescu, Toma

De vineri, FCSB mai pierde doi jucători

Ca și cum absențele n-ar fi fost suficiente, campioana va adăuga pe lista indisponibililor încă două nume după partida cu Feyenoord.

E vorba despre Ngezana și Baba Alhassan, care au fost convocați la naționalele Africii de Sud și Ugandei, echipe calificate la Cupa Africii, competiție care va avea loc în Maroc, între 21 decembrie și 18 ianuarie.

Ultimele două meciuri din 2025 pentru FCSB vor fi cu Slobozia, în deplasare, luni seară și apoi derby-ul cu Rapid, duminică, pe 21 decembrie, pe Arena Națională.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Slobozia

Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu

