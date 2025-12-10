De ce vor turcii meciul acolo GOLAZO.ro a aflat motivele pentru care federația de la Istanbul a ales arena lui Beșiktaș pentru Turcia - România
„Tricolorii” vor juca împotriva Turciei pe arena lui Beșiktaș Foto: Raed Krishan
Campionatul Mondial

De ce vor turcii meciul acolo GOLAZO.ro a aflat motivele pentru care federația de la Istanbul a ales arena lui Beșiktaș pentru Turcia - România

Theodor Jumătate
Publicat: 10.12.2025, ora 13:38
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 13:40
  • Turcia a preferat al 4-lea stadion din Istanbul pentru duelul cu România, semifinala barajului CM 2026, pe 26 martie. 
  • De ce a ales federație turcă metropola de pe Bosfor și de ce nu a luat în calcul arena olimpică sau stadioanele lui Galatasaray și Fenerbahce.

Pe 26 martie, România și Turcia joacă meciul de totul sau nimic. Ambele așteaptă de mult timp calificarea la Campionatul Mondial.

  • „Tricolorii”, din 1998. Vor fi 28 de ani anul viitor. 
  • Roș-albii, din 2002, de la marea lor performanță, locul 3 la CM. 

Semifinala Turcia - România se joacă pe „Beșiktaș Stadium”

Următoarea lor confruntare e semifinala barajului pentru turneul final. Cine învinge înfruntă în deplasare câștigătoarea meciului Slovacia - Kosovo, pe 31 martie. Finala traseului C al play-off-ului european.

Zeki Celik, fundașul dreapta al Romei și al naționalei Turciei Foto: Imago Zeki Celik, fundașul dreapta al Romei și al naționalei Turciei Foto: Imago
Zeki Celik, fundașul dreapta al Romei și al naționalei Turciei Foto: Imago

Pentru că naționala lui Vincenzo Montella a fost în urna favoriților la tragerea la sorți, datorită poziției din clasamentul FIFA, iar echipa lui Mircea Lucescu în ultima, pentru că venea din Liga Națiunilor, Turcia beneficiază de avantajul partidei acasă în confruntarea cu noi.

Federația turcă nu a anunțat încă oficial unde se va disputa partida, însă a luat decizia.

  • Va fi la Istanbul, pe „Beșiktaș Stadium” (42.684 locuri). 
Arena lui Beșiktaș, pe malul Bosforului: modernă, inaugurată în 2016 Foto: Imago Arena lui Beșiktaș, pe malul Bosforului: modernă, inaugurată în 2016 Foto: Imago
Arena lui Beșiktaș, pe malul Bosforului: modernă, inaugurată în 2016 Foto: Imago

De ce Istanbul? Și de ce nu unul dintre marile 3 stadioane?

Două întrebări legate de această preferință.

De ce a ales metropola gazdă și nu alt oraș, deși Calhanoglu, Guler și Yildiz i-au obișnuit pe fani să evolueze în întreaga țară?

110 milioane de euro
a costat arena lui Beșiktaș Istanbul

De ce Beșiktaș, doar a patra cea mai mare arenă din Istanbul, și nu „Ataturk Olympic” (77.563 de locuri), „Rams Park Galatasaray” (53.978) sau „Șukru Saracoglu Fenerbahce” (47.430)?

Turcia a vrut Istanbul pentru a fi aproape de bază. A refuzat tensiunea

Un jurnalist turc a explicat pentru cititorii GOLAZO.ro de ce Istanbul și de ce Beșiktaș.

Centrul sportiv al federației turce de la Riva, la 46 kilometri de Istanbul Foto: Instagram TFF Centrul sportiv al federației turce de la Riva, la 46 kilometri de Istanbul Foto: Instagram TFF
Centrul sportiv al federației turce de la Riva, la 46 kilometri de Istanbul Foto: Instagram TFF

„Naționala noastră are baza de pregătire în Istanbul. Dacă vom învinge, dorința a fost ca echipa să meargă direct la cantonament și să se antreneze acolo imediat, până la următorul meci. N-au vrut să fie departe de centrul sportiv”, a spus reporterul local.

Rams Park, stadionul Galatei Foto: Imago Rams Park, stadionul Galatei Foto: Imago
Rams Park, stadionul Galatei Foto: Imago

„Nu vor juca pe arena lui Galatasaray sau Fenerbahce din cauza tensiunii dintre cele două cluburi, de aceea a fost aleasă casa lui Beșiktaș”.

Distanță mare și jocul e influențat de vânt

De ce nu „Olympic”? „E foarte dificil de ajuns acolo din centrul orașului.

Dincolo de asta, în acea perioadă, bate un vânt puternic, acolo se simte și în interiorul arenei, pe teren, suficient cât să afecteze jocul.

Stadionul olimpic din Istanbul Foto: Imago Stadionul olimpic din Istanbul Foto: Imago
Stadionul olimpic din Istanbul Foto: Imago

De aceea nu e preferat de obicei, mai ales când e vremea rece”.

Pe lângă faptul că stadionul are pistă și tribunele sunt departe de teren.

27 de kilometri
sunt între centrul orașului Istanbul și stadionul olimpic „Ataturk”

turcia echipa nationala a romaniei Echipa Nationala STADION romania istanbul BESIKTAS baraj cm 2026
