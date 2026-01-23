Nu-i contrazic pe cei care susțin că spun că FCSB a arătat rău cu Dinamo Zagreb, însă doar le reamintesc parcursul din sezonul trecut.

Când se susține că FCSB nu e un model de succes, atunci, da, îi contrazic, fiindcă valoarea unui club e dată de 3 componente: suporteri, rezultate, stabilitate financiară. Pe toate le are FCSB.

Meciul de la Zagreb a fost greu de suportat, pentru că FCSB, în ciuda senzației pe care a lăsat-o după golul lui Bîrligea, a fost o pradă ușoară pentru Dinamo al croaților, o echipă nu grozavă, dar suficient de bună încât să speculeze toate slăbiciunile imense din defensiva roș-albaștrilor.

A fost o înfrângere dură, iar cei care susțin acest lucru au dreptate. Sunt de acord cu ei.

Mai mult însă, plaja celor care arată cu degetul înspre FCSB îi cuprinde și pe cei care susțin că ceea ce se petrece la acest club e un eșec. Că nu e un model, că a pierdut teren în fața tuturor echipelor fanion din țările din jurul României.

Aici nu mai sunt de acord cu cei care susțin acest lucru, printre care se află și colegul meu de la Prima Sport, Silviu Tudor Samuilă. Și care și-a scris opinia într-un comentariu publicat deja pe GOLAZO.ro și pe care vă invit să-l citiți.

FCSB versus celelalte cluburi din România

Nu doar că, în toți acești zeci de ani, FCSB nu a fost un eșec, ci a fost singurul club de succes din România. Și poate că acesta e chiar argumentul pentru care astăzi e criticat. Pentru ca un club să fie de succes are nevoie, obligatoriu, de 3 componente:

Suporteri / Pe stadion, în audiența TV

Rezultate / Performanță, internă și internațională

Bani / Să fie stabil, să producă profit

FCSB e singurul care în ultimii 20 de ani le-a bifat pe toate. Singurul!

Are, de departe, cel mai mare bazin de suporteri. Face, iarăși de departe, cele mai bune audiențe TV.

A avut, per total, cele mai bune rezultate: enorm de multe prezențe în cupele europene, titluri de campioană, primăveri în Europa.

În plus, a jucat o semifinală și alte 3 optimi de finală în Cupa UEFA / Europa League.

Doar Rapid, cu acel sfert de finală european, a ajuns foarte sus în Europa ca rezultate, însă Giuleștiul n-a mai cucerit un titlu de 20 de ani, iar economic a fost un dezastru: a dat faliment acum un deceniu.

Dinamo are un singur titlu în ultimele două decenii, a bifat două insolvențe, dar și ceva ce acum 30-40 de ani ar fi părut doar o utopie-nebune: a retrogradat!

CFR a avut rezultate, dar n-are suporteri și a ajuns și ea să apeleze la insolvență, iar Craiova actuală există de doar 12 ani, timp în care n-a câștigat nici un titlu, în Europa a bifat un singur sezon decent, cel din prezent, iar balanța financiară a înregistrat deficit aproape an de an.

Anul trecut era exemplu, astăzi e eșec

În acest tablou al fotbalului românesc, FCSB chiar e de dat un exemplu, nu de pus ștampila pe el că ar fi un eșec.

Un club de fotbal nu trebuie catalogat, ca percepție generală, în funcție de ceea ce are sau n-are într-un sezon sau altul, ci analizat pe o perioadă mai lungă de timp.

Fiindcă dacă azi unii susțin că FCSB e un eșec, oare ce spuneau anul trecut, fix la final de ianuarie, când echipa era matematic calificată în play-off-ul optimilor, după un parcurs remarcabil pe tabloul principal? Nu poți fi ieri un exemplu și astăzi să te transformi în eșec.

În schimb, 20 de ani sunt mulți și sunt relevanți. Fiindcă e o perioadă de timp în care poți emite concluzii. Iar FCSB e cam singurul care a fost mereu bun, foarte bun și câteodată chiar excepțional (semifinală UEFA).

Teoria, practica și exemplul Steaua anilor '90

Da, ar putea să fie mai sus, ar putea să producă mai mulți bani de la sponsori, ar putea să-i lase pe antrenori să-și facă treabă, ar trebui să domine mult mai clar întrecerea internă, după modelul Dinamo Zagreb, Ferencvaros și Ludogoreț.

Sunt lucruri susținute în spațiul public și care pot avea acoperire în realitate. Dar, deocamdată, e doar teorie. Nu și practică.

Fiindcă Steaua la finalul anilor '90, dar și începutul anilor 2000, era clubul cu cei mai mulți suporteri, cu anvergură internațională și cu un potențial uriaș de a face bani.

Dar, ce să vezi, nu doar că nu-i făcea, dar ajunsese aproape de colaps, în ciuda faptului că la jumătatea anilor '90 vânduse fotbaliști de mare clasă pe milioane de euro.

Performanțele interne și internaționale din perioada 1992-1998, cu 6 titluri consecutive și cu 3 participări în grupele Champions League, plus un sfert de finală în Cupa Cupelor, toate aceste lucruri n-au ajutat-o pe Steaua să fie un club nu bogat, stabil, nici măcar la limita supraviețuirii.

Acela a fost un eșec, în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă un club care avea suporteri și care încasase bani mulți de tot a fost devalizat cu bună știință.

Astăzi, FCSB e la ani lumină de acele vremuri. Nu accesează bani publici, a suferit inclusiv o lovitură teribilă în 2014, când a pierdut marca Steaua, a avut patronul și managerul la pușcărie, însă a continuat să existe, să producă rezultate, să țină suporterii aproape și, la fel de important, să fie stabil financiar.

Ne-am dori sponsori Gazprom-ul lui Putin ca să avem cluburi de succes?

Pentru anul 2024, FCSB a raportat profit 3,5 milioane de euro. Pentru 2025, excedentul va fi și mai mare, probabil va sări de 5 milioane de euro.

În aceeași perioadă, Dinamo, Rapid și Craiova adună împreună un deficit care sare de 20 de milioane de euro.

Tot raportat la cei 2 ani, FCSB strânge peste 35 de meciuri europene. Dinamo și Rapid adună împreună zero, iar Craiova atinge doar 40% din câte are FCSB.

Joi a fost 1-4 la Zagreb, dar acum 20 de ani a fost și un 4-1 la Kiev. În toamnă a fost 1-2 cu Shkendija și eșec la Belgrad, dar nu mai departe de anul trecut au fost 3 victorii din tot atâtea meciuri cu PAOK, campioana Greciei.

Putem să fim nostalgici după vremurile în care eram considerați granzi în cupele europene, doar că atunci erau timpuri în care decideau secretarii de partid, securiștii, Ceaușescu și, in general, tot ce însemna sistemul comunist.

Putem să alegem și să dăm exemplu cluburi care au ca sponsor principal Gazprom-ul lui Putin sau firmele subordonate lui Viktor Orban. Depinde de fiecare cum traduce „un club de succes”.