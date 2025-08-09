„Nu va fi niciun loc liber” Ce o așteaptă pe FCSB la returul cu Drita: „Atmosfera va fi electrică”

Lavdim Pireva, jurnalist din Kosovo, spune că pe FCSB o va aștepta o atmosferă de zile mari la returul cu Drita, din Europa League.

FCSB s-a impus în prima manșă a „dublei” cu Drita, scor 3-2. Campioana României va avea prima șansă la startul meciului de la Prishtina.

Avertisment pentru FCSB. Pe campioni îi așteaptă o atmosferă „electrică” la returul cu Drita

Jurnalistul kosovar Levdim Pireva a anunțat că asistența va fi foarte mare la returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League dintre FCSB și Drita.

Acesta crede că stadionul va fi arhiplin, având în vedere șansele de calificare ale celor de la Drita.

„Absolut (n.r. va fi o atmosferă specială în meciul retur). Au fost în jur de 5.000 de fani la meciul cu Differdange și aproape 9.000 la partida cu Copenhaga. Sunt convins că nu va fi niciun loc liber pe stadion în manșa secundă.

Drita are foarte mulți suporteri, iar, în meciurile europene, cluburile din Kosovo sunt susținute de fani veniți din toată țara. Atmosfera va fi electrică.

FCSB este clar văzută ca favorită pentru câștigarea dublei manșe și pentru calificarea în play-off. Totuși, având în vedere forma slabă de la începutul sezonului, se consideră că Drita are o șansă reală de a produce o surpriză”, a declarat Levdim Pireva, pentru sport.ro.

