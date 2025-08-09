OUT de pe listă  Atacantul naționalei României a fost lăsat în afara lotului pentru campionat

Bodrumspor nu l-a inclus pe George Pușcaș (29 de ani) pe lista jucătorilor eligibili pentru meciurile din Liga 2 a Turciei.

George Pușcaș a revenit, acum două zile, la antrenamentele lui Bodrumspor și turcii au postat imagini cu românul din timpul antrenamentului.

George Pușcaș, OUT de pe lista jucătorilor lui Bodrumspor

Internaționalul român George Pușcaș ar putea încheia prematur contractul cu Bodrumspor. Formația din al doilea eșalon turc nu l-a inclus pe lista jucătorilor pe care îi va folosi în noua stagiune a campionatului.

Acesta este lotul pe care Bodrumspor îl va folosi în Liga 2:

George Pușcaș nu a evoluat în niciun amical pentru Bodrumspor și viitorul său la echipă este unul incert.

1.100.000 euro este cota de piață a lui George Pușcaș, potrivit Transfermarkt.

Mai mult, atacantul s-ar fi aflat pe lista de transferuri a lui Gaziantep, unde ar fi putut fi coleg cu doi conaționali. Pentru gruparea pregătită de Selcuk Inan mai evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Pentru Bodrumspor, George Pușcaș a jucat 38 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit patru pase decisive.

Atacantul a strâns 46 de selecții pentru prima reprezentativă a României și a marcat 11 goluri pentru „tricolori”.

George Pușcaș, dorit în Superliga

În luna iulie, mai multe speculații referitoare la mutarea lui George Pușcaș în Superliga au apărut în spațiul public.

Internaționalul ar fi fost dorit de Dinamo și Rapid, dar și de echipe din Serie B, campionat în care a evoluat pentru mai multe formații.

„S-a aflat că există pretendenți pentru atacantul George Pușcaș. S-a anunțat că Rapid București și Dinamo București sunt interesate de atacantul român.

De asemenea, s-a afirmat că și echipe din Serie B sunt interesate de Pușcaș. Mai mult, s-a subliniat că jucătorul este deschis să plece dacă sunt îndeplinite condițiile”, au scris, la momentul respectiv, jurnaliștii de la ntvspor.net.

George Pușcaș nu a evoluat niciodată în Superliga. Singurele lui angajamente în fotbalul românesc au fost la Liberty Oradea și Bihor Oradea, în divizia secundă. Pentru atacant a urmat transferul la Inter Milano.

Liberty Oradea, Bihor Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa și Bodrumspor sunt echipele pentru care a jucat George Pușcaș.

