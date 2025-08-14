Florin Tănase (30 de ani) riscă o suspendare drastică după ce a fost reclamat de Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), în două dosare separate.

FCSB traversează o perioadă nefastă pe plan intern. Campioana României are doar patru puncte după primele cinci etape, iar Florin Tănase a criticat în dese rânduri arbitrajul.

CCA l-a reclamat pe Florin Tănase de două ori la Comisia de Disciplină

Decarul roș-albaștrilor s-a ales cu două plângeri din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) la Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF , informează prosport.ro.

Reclamațiile vin ca urmare a declarațiilor vehemente făcute de Tănase la adresa arbitrilor George Găman și Horațiu Feșnic, după înfrângerile cu Farul Constanța, 1-2, respectiv Dinamo, 3-4.

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani va afla verdictul pe 20 august 2025, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o suspendare drastică.

CCA vs Tănase, caz judecat la Disciplină

Declarațiile lui Florin Tănase la adresa lui George Găman și a lui Horațiu Feșnic

„Ce-a făcut în seara asta Găman… eu, sincer să fiu, n-am mai văzut. Să fii chemat de atâtea ori la VAR, săracul, vai de capul lui! A devenit sensibil in ultimul timp, chiar la meciul nostru.

El a venit chitit. Nu știa ce să zică. Sunt curios câte etape o să fie și el suspendat acum.

Suntem și noi fotbaliști, muncim, aveam nevoie de o victorie pentru moral. Din păcate, a venit Găman și ne-a luat punctele”, declara Tănase, după înfrângerea cu Farul.

Nici Horațiu Feșnic nu a scăpat de furia lui Tănase, după înfrângerea roș-albaștrilor în primul Derby de România al sezonului, 3-4.

„Penalty dictat, nu-i mai înțelegi săracii de ei, te doare capul! Să ne explice și nouă, nici nu a căzut.

E clar că fluieră cu intenție. Ce să vorbești cu ei? Că «Să vină căpitanul!», n-ai voie să vorbești cu ei. Nu știu ce i-a spus, nu sunt căpitan”, afirma Tănase.

Și MM Stoica va fi judecat la Comisie

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al celor de la FCSB, spunea marți că a fost chemat la Comisia de Disciplină, după declarațiile la adresa arbitrului George Găman (40 de ani).

„Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman. Da, am fost chemat la Comisii. Găman își atentează singur la onoare atunci când mie îmi zice ceva, iar în raport scrie cu totul altceva.

Deja e prea mult, sunt foarte sensibili, Găman e foarte sensibil. M-a mințit cu nerușinare, mi-a zis cu totul și cu totul altceva.

Minte cu nerușinare și n-are nicio problemă cu asta. Să fiu chemat față-n față cu el și să discutăm... De ce a trebuit să mă mintă?

Ar trebui să putem asculta ce vorbesc arbitri. Ok, nu le face publice, dar lasă-ne pe noi, cei implicați, să venim și să ascultăm înregistrările. Să meargă cine e interesat să afle ce au de spus”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

