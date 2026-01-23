Grădinescu, apel către Gigi Becali Comentatorul TV n-a mai suportat: „N-aveți, moral, dreptul să vorbiți în fața lor”
Superliga

Grădinescu, apel către Gigi Becali Comentatorul TV n-a mai suportat: „N-aveți, moral, dreptul să vorbiți în fața lor”

alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 13:13
  • Emil Grădinescu (66 de ani) critică implicarea lui Gigi Becali (67 de ani) în alcătuirea echipei la FCSB.
  • Comentatorul de la Prima Sport a vorbit despre rolul extrem de important pe care îl are antrenorul într-o echipă.

Emil Grădinescu a ținut să remarce succesul înregistrat de Bodo/Glimt în fața lui Manchester City, scor 3-1, și l-a lăudat pe tehnicianul norvegienilor, Kjetil Knutsen (57 de ani).

Emil Grădinescu: „Lăsați antrenorii să-și facă treaba!”

„Am văzut victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City. Antrenorul norvegian îl bate pe cel mai mare antrenor din lume, la ora asta. Și-l bate rău de tot! Îl bate convingător.

Băi frate, rolul antrenorului este primordial, covârșitor. În Norvegia, Danemarca se întâmplă ceva bun pentru fotbal.

Deci, atenție!

Lăsați antrenorii să-și facă treaba! Nu vă mai băgați peste ei. N-aveți, moral, dreptul să vorbiți în fața lor. N-ați jucat fotbal, nu simțiți fotbalul. Nu simțiți o mulțime de chestii pe care ei le știu. Vă băgați peste ei și faceți praf totul”.

Apoi, Grădinescu a vorbit despre cele două titluri de campioană în Superliga adjudecate de FCSB în ultimele două sezoane:

„Cum zicea și Pandi (n.r. - Basarab Panduru), până și alea două titluri au fost luate pentru că ceilalți au fost foarte, foarte slabi!”, a spus Grădinescu la Prima Sport.

Dinamo Zagreb Emil Gradinescu europa league fcsb
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share