„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...” +10 foto
FCSB a fost învinsă clar la Zagreb FOTO Sport Pictures
„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...”

alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 10:13
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 10:13
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Un faimos analist sportiv din Croația a ajuns la o concluzie cruntă cu privire la campioana României, după înfrângerea rușinoasă de la Zagreb.

Igor Pamic, fost jucător al adversarei FCSB din meciul de aseară, a dezvăluit cum s-ar descurca echipa din București dacă ar juca în campionatul din Croația.

Igor Pamic: „FCSB e o echipă destul de modestă”

„Aceasta este adevărata Dinamo, o echipă greu de învins. Dinamo domină prin atitudine, domină prin idei, domină prin abordare. Dinamo a avut toate aceste calități în repriza a doua și de aceea meciul s-a terminat așa. Pentru mine, această echipă a jucat probabil cea mai bună repriză din ultimii ani”, a declarat croatul, potrivit net.hr.

După ce și-a lăudat fosta echipă, Pamic a vorbit și despre FCSB: „Indiferent de toate aceste lucruri, trebuie să avertizez că nu trebuie să sărbătorim prea mult că am bătut Steaua (n.red. - FCSB). Este o echipă destul de modestă. Cred că nu este nici măcar de nivelul primei jumătăți a campionatului nostru, așa că Dinamo trebuie să țină cont de acest lucru.”

De-a lungul carierei sale, Igor Pamic a jucat, printre altele, pentru Dinamo Zagreb, Socheaux și Hansa Rostock. În prezent, antrenează o echipă din liga secundă a Croației și este un analist sportiv faimos în țara sa.

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
FCSB, umilită în Croația

Echipa croată a început meciul din Europa League ca din tun. A marcat de două ori până în minutul 11 și a accelerat din nou după golul pe care Bîrligea l-a înscris înainte de pauză.

La primul gol primit, Graovac a bătut un aut în propria jumătate de teren, însă balonul a ajuns la jucătorii gazdelor, iar aceștia l-au dus în flancul drept al atacului, la Niko Galesic.

Fundașul a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Al doilea gol a venit la doar patru minute distanță. Hoxha a pătruns în careu și l-a servit pe Dion Beljo, care a șutat din prima, învingându-l pe Târnovanu.

Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Înainte de pauză, în minutul 42, FCSB a reușit să reducă din diferență. Cisotti l-a găsit pe Bîrligea cu o pasă foarte bună, atacantul a reușit un dribling, a șutat și a înscris în poarta lui Filipovic.

Totuși, în minutul 71, elevii lui Mario Kovacevic l-au lansat pe Dion Beljo în careu, care a profitat de o greșeală a apărării roș-albastre și a bifat „dubla”.

Dinamo Zagreb a mai marcat o dată în finalul meciului. Kulenovic l-a învins pe Târnovanu cu un șut puternic, în minutul 90+3.

FCSB se află pe locul 29 în Europa League, cu 6 puncte acumulate. Echipa încă are șanse matematice să urce până pe locul 24, care asigură calificarea în play-off, însă pentru asta trebuie neapărat să câștige ultimul meci, programat pe 29 ianuarie, împotriva lui Fenerbahce. Și să fie ajutată de rezultatele din celelalte partide.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk7*13*
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht7*1*
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

Dinamo Zagreb europa league fcsb Igor Pamic
17:50
16:06
16:38
17:03
