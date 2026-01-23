„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...”

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Un faimos analist sportiv din Croația a ajuns la o concluzie cruntă cu privire la campioana României, după înfrângerea rușinoasă de la Zagreb.

Igor Pamic, fost jucător al adversarei FCSB din meciul de aseară, a dezvăluit cum s-ar descurca echipa din București dacă ar juca în campionatul din Croația.

Igor Pamic: „FCSB e o echipă destul de modestă”

„Aceasta este adevărata Dinamo, o echipă greu de învins. Dinamo domină prin atitudine, domină prin idei, domină prin abordare. Dinamo a avut toate aceste calități în repriza a doua și de aceea meciul s-a terminat așa. Pentru mine, această echipă a jucat probabil cea mai bună repriză din ultimii ani”, a declarat croatul, potrivit net.hr.

După ce și-a lăudat fosta echipă, Pamic a vorbit și despre FCSB: „Indiferent de toate aceste lucruri, trebuie să avertizez că nu trebuie să sărbătorim prea mult că am bătut Steaua (n.red. - FCSB). Este o echipă destul de modestă. Cred că nu este nici măcar de nivelul primei jumătăți a campionatului nostru, așa că Dinamo trebuie să țină cont de acest lucru.”

De-a lungul carierei sale, Igor Pamic a jucat, printre altele, pentru Dinamo Zagreb, Socheaux și Hansa Rostock. În prezent, antrenează o echipă din liga secundă a Croației și este un analist sportiv faimos în țara sa.

FCSB, umilită în Croația

Echipa croată a început meciul din Europa League ca din tun. A marcat de două ori până în minutul 11 și a accelerat din nou după golul pe care Bîrligea l-a înscris înainte de pauză.

La primul gol primit, Graovac a bătut un aut în propria jumătate de teren, însă balonul a ajuns la jucătorii gazdelor, iar aceștia l-au dus în flancul drept al atacului, la Niko Galesic.

Fundașul a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.

Al doilea gol a venit la doar patru minute distanță. Hoxha a pătruns în careu și l-a servit pe Dion Beljo, care a șutat din prima, învingându-l pe Târnovanu.

Înainte de pauză, în minutul 42, FCSB a reușit să reducă din diferență. Cisotti l-a găsit pe Bîrligea cu o pasă foarte bună, atacantul a reușit un dribling, a șutat și a înscris în poarta lui Filipovic.

Totuși, în minutul 71, elevii lui Mario Kovacevic l-au lansat pe Dion Beljo în careu, care a profitat de o greșeală a apărării roș-albastre și a bifat „dubla”.

Dinamo Zagreb a mai marcat o dată în finalul meciului. Kulenovic l-a învins pe Târnovanu cu un șut puternic, în minutul 90+3.

FCSB se află pe locul 29 în Europa League, cu 6 puncte acumulate. Echipa încă are șanse matematice să urce până pe locul 24, care asigură calificarea în play-off, însă pentru asta trebuie neapărat să câștige ultimul meci, programat pe 29 ianuarie, împotriva lui Fenerbahce. Și să fie ajutată de rezultatele din celelalte partide.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7* 13* 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7* 1* 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport