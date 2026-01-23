„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...”

- Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Un faimos analist sportiv din Croația a ajuns la o concluzie cruntă cu privire la campioana României, după înfrângerea rușinoasă de la Zagreb.
Igor Pamic, fost jucător al adversarei FCSB din meciul de aseară, a dezvăluit cum s-ar descurca echipa din București dacă ar juca în campionatul din Croația.
Igor Pamic: „FCSB e o echipă destul de modestă”
„Aceasta este adevărata Dinamo, o echipă greu de învins. Dinamo domină prin atitudine, domină prin idei, domină prin abordare. Dinamo a avut toate aceste calități în repriza a doua și de aceea meciul s-a terminat așa. Pentru mine, această echipă a jucat probabil cea mai bună repriză din ultimii ani”, a declarat croatul, potrivit net.hr.
După ce și-a lăudat fosta echipă, Pamic a vorbit și despre FCSB: „Indiferent de toate aceste lucruri, trebuie să avertizez că nu trebuie să sărbătorim prea mult că am bătut Steaua (n.red. - FCSB). Este o echipă destul de modestă. Cred că nu este nici măcar de nivelul primei jumătăți a campionatului nostru, așa că Dinamo trebuie să țină cont de acest lucru.”
De-a lungul carierei sale, Igor Pamic a jucat, printre altele, pentru Dinamo Zagreb, Socheaux și Hansa Rostock. În prezent, antrenează o echipă din liga secundă a Croației și este un analist sportiv faimos în țara sa.
FCSB, umilită în Croația
Echipa croată a început meciul din Europa League ca din tun. A marcat de două ori până în minutul 11 și a accelerat din nou după golul pe care Bîrligea l-a înscris înainte de pauză.
La primul gol primit, Graovac a bătut un aut în propria jumătate de teren, însă balonul a ajuns la jucătorii gazdelor, iar aceștia l-au dus în flancul drept al atacului, la Niko Galesic.
Fundașul a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.
Al doilea gol a venit la doar patru minute distanță. Hoxha a pătruns în careu și l-a servit pe Dion Beljo, care a șutat din prima, învingându-l pe Târnovanu.
Înainte de pauză, în minutul 42, FCSB a reușit să reducă din diferență. Cisotti l-a găsit pe Bîrligea cu o pasă foarte bună, atacantul a reușit un dribling, a șutat și a înscris în poarta lui Filipovic.
Totuși, în minutul 71, elevii lui Mario Kovacevic l-au lansat pe Dion Beljo în careu, care a profitat de o greșeală a apărării roș-albastre și a bifat „dubla”.
Dinamo Zagreb a mai marcat o dată în finalul meciului. Kulenovic l-a învins pe Târnovanu cu un șut puternic, în minutul 90+3.
FCSB se află pe locul 29 în Europa League, cu 6 puncte acumulate. Echipa încă are șanse matematice să urce până pe locul 24, care asigură calificarea în play-off, însă pentru asta trebuie neapărat să câștige ultimul meci, programat pe 29 ianuarie, împotriva lui Fenerbahce. Și să fie ajutată de rezultatele din celelalte partide.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7*
|13*
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7*
|1*
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1