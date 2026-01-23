Becali: „Echipa a fost praf!” Patronul de la FCSB a dezvăluit ce i-a spus lui Mihai Stoica la scorul de 2-0 pentru Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, e dezamăgit de prestația echipei sale în fața unui adversar care nu l-a impresionat.

Becali a ținut să sublinieze că FCSB a stat doar în trei jucători.

DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1 . Gigi Becali: „Echipa a fost praf”

„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea.

De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: «Băi Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!».

Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători aseară!

Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB. Îți dai seama?

Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

