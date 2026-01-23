Becali: „Echipa a fost praf!” Patronul de la FCSB a dezvăluit ce i-a spus lui Mihai Stoica la scorul de 2-0 pentru Dinamo Zagreb

- Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, e dezamăgit de prestația echipei sale în fața unui adversar care nu l-a impresionat.
Becali a ținut să sublinieze că FCSB a stat doar în trei jucători.
DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1. Gigi Becali: „Echipa a fost praf”
„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea.
De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: «Băi Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!».
Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători aseară!
Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB. Îți dai seama?
Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7
|13
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7
|1
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1