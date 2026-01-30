Egalul de joi seară, FCSB - Fenerbahce 1-1, nu a adus calificarea, dar a adus încrederea pentru ceea ce urmează, a spus Mihai Stoica. „Nu mai au voie să fie blocați mental”.

Fără Bîrligea și Tănase și cu Olaru accidentat în ultima treime, FCSB a fost egala unei expoziții de vedete. Pe Ederson, Man City plătea 35 de milioane de lire, de peste 10 ori profitul FCSB pe 2024, unul oricum remarcabil pentru fotbalul nostru. Acum brazilianul din poarta lui Fener a temporizat finalul de partidă.

„După meciul ăsta, nu mai au voie să mai fie blocați mental. Trebuie să mergem din victorie în victorie pentru ca altă soluție nu există pentru a ajunge în play-off”, a adăugat MM. El a spus că unii jucători „au spart plafonul”.

Numai că fotbalul continuă să fie un sport colectiv, iar MM știe asta de 100 de ori mai bine decât mine. Reușitele individuale iau ochii, poate sclipesc și pe tabela de marcaj, dar nu aduc rezultate. Primele sunt prestații, celelalte sunt performanțe.

„Să spargi plafonul” înseamnă, în general, să urci dintr-o etapă de dezvoltare și să pătrunzi în altă clasă. E o străpungere decisivă, în economie de pildă. Ca o mare echipă, o țară nu sparge plafonul o dată, ci în mod repetat, sistematic, până când a ajuns undeva de unde nu mai poate reveni la condiția de dinainte. Acum, FCSB e pe 27, nu în primele 24 din competiția europeană.

Iar „blocajul mental” nu vine când joci cu puține șanse contra lui Youssef En-Nesyri, ci mai degrabă când ai nevoie de puncte în fața lui Moruțan, în Giulești. Miza e prima care pune presiune și îți taie picioarele. Pentru FCSB urmează meciuri în care exact „victorie după victorie” e cel mai greu de dobândit.

Să o scurtăm că nimeni nu are nevoie de morală și nu asta e ideea. Pe vremuri, când antrena, Cornel Dinu, care acum tace și de care multora ne e dor, avea momente în care vorbea mult în vestiar.

”Mister, prima oară mi s-a părut că înțeleg, acum nu mai știu”, i-a spus un jucător, chiar pe tunel. Mister a zâmbit. „Păi, atunci, dă-i drumul la joc dacă poți”. După meciul în care fotbalistul a zbârnâit, Dinu a șoptit: ”Intenționat l-am enervat”. Spargeți plafonul, dacă puteți.