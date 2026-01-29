Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana +58 foto
FCSB - Fenerbahce/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Europa League

Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana

alt-text George Neagu , Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 23:57
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 00:19
  • FCSB și Fenerbahce au remizat, scor 1-1, în ultima etapă a grupei XXL din Europa League.
  • În urma acestui rezultat, campioana României și-a încheiat aventura europeană, după ce a terminat pe locul 27 în faza principală.

FCSB avea nevoie de o minune pentru a se califica în fazele eliminatorii ale Europa League. Campioana era nevoită să obțină o victorie în meciul cu Fenerbahce, dar stătea și la mâna celorlalte rezultate.

Record de fani În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, FCSB a avut cu Fenerbahce cei mai mulți spectatori în faza principală din Europa League
Citește și
Record de fani În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, FCSB a avut cu Fenerbahce cei mai mulți spectatori în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Record de fani În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, FCSB a avut cu Fenerbahce cei mai mulți spectatori în faza principală din Europa League

FCSB și-a încheiat aventura europeană

Turcii au început mai bine partida de pe Arena Națională și au amenințat rapid poarta lui Târnovanu.

Portarul campioanei a intervenit in extremis la o lovitură de cap al lui En Nesyri, însă din lovitura de colț rezultată, oaspeții au deschis scorul.

Complet nemarcat, Yuksek a trimis mingea în plasa porții celor de la FCSB, cu o lovitură de cap, din jurul careului de 6 metri. Era minutul 19.

FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (58 imagini)

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+58 Foto
labels.photo-gallery

Campioana României a alergat după egalare, însă Ederson și-a arătat valoarea. Portarul brazilian i-a blocat pe rând pe Olaru, Thiam sau Miculescu, iar la pauză Fener conducea cu 1-0.

Elias Charalambous a forțat după pauză și a mutat ofensiv. La adăpostul rezultatului, formația din Turcia s-a baricadat în defensivă. Chiar dacă FCSB a continuat să atace, același Ederson și-a făcut din nou datoria.

După alte ratări uriașe, FCSB a reușit în cele din urmă să marcheze. Radunovic l-a servit excelent pe Cisotti în careu, iar italianul n-a iertat.

Campioana a presat și a căutat și golul victoriei, însă acesta n-a mai venit. S-a terminat 1-1, iar campioana și-a încheiat aventura europeană pe locul 27, cu 7 puncte, la două lungimi de zona echipelor calificate în primăvara europeană.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon21
2. Aston Villa21
3. Midtjylland19
4. Betis17
5. Porto17
6. Braga17
7. Freiburg17
8. Roma16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Genk16
10. Bologna15
11. Stuttgart15
12. Ferencvaros15
13. Nottingham14
14. Plzen14
15. Steaua Roșie14
16. Celta Vigo13
17. PAOK12
18. Lille12
19. Fenerbahce12
20. Panathinaikos12
21. Celtic11
22. Ludogorets10
23. Dinamo Zagreb10
24. Brann9
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Young Boys9
26. Sturm Graz7
27. FCSB7
28. Eagles7
29. Feyenoord6
30. Basel6
31. Salzburg6
32. Rangers4
33. Nice3
34. Utrecht1
35. Malmo FF1
36. Maccabi Tel Aviv1

Rezultatele FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

FCSB - Fenerbahce 1-1

  • Au marcat: Cisotti ('71)/ Yuksek ('19)
  • Spectatori: 27.752

Min.90+4 - Final de meci pe Arena Națională! FCSB și-a încheiat aventura în Europa League.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.90 - Ederson parează in extremis șutul lui O.Popescu din careul mare, lateral stânga.

Min.89 - Cisotti este și el avertizat.

Min.87 - Fred vede cartonașul galben după un fault asupra lui Alhassan la mijlocul terenului.

Min.85 - Asensio îl încearcă și el de la distanță pe Târnovanu, dar portarul celor de la FCSB intervine fără probleme.

Min.81 - Semedo încearcă să spargă defensiva celor de la FCSB, mingea ajunge la Akturkoglu, care șutează puțin pe lângă poarta lui Târnovanu.

Min.78 - Soyuncu respinge greșit o centrare de pe partea dreaptă, mingea ajunge la Thiam, în interiorul careului, care șutează din voleu, însă balonul trece puțin peste poarta lui Ederson

Min.71 - GOOOL FCSB, 1-1! Radunovic centrează de pe partea stângă, Cisotti îi ia fața lui Muldur și marchează cu latul din jurul punctului cu var.

Min.70 - Schimbare la FCSB: iese Pantea, intră Crețu. Dublă schimbare și la Fenerbahce: ies Talisca și Nene, intră Asensio și Algettin.

Min.69 - FCSB beneficiază de un corner de pe partea dreaptă. Cisotti centrează, însă Ngezana reia defectuos pe lângă poartă.

Min.66 - Schimbare la FCSB: iese Olaru, intră Toma.

Min.62 - Schimbare la Fenerbahce: iese Yuksek, intră Yigit Efe.

Min.58 - Akturkoglu scapă ușor de Ngezana, pătrunde în careu, însă Târnovanu intervine și respinge în corner.

Min.54 - Muldur ia o acțiune pe partea stângă, îi pasează lui En Nesyri la marginea careului, însă șutul atacantului marocan se duce mult peste poarta lui Târnovanu.

Min.51 - Servit excelent de Alhassan, Olaru ratează o nouă ocazie unu la unu cu Ederson.

Min.46 - Start în repriza secundă. Dublă schimbare făcută de FCSB la pauză: ies Politic Miculescu și , intră O.Popescu și Cisotti.

Min.45+4 - Final de primă repriză. La acest scor, FCSB este eliminată matematic din Europa League.

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 2 minute

Min.36 - Thiam este lansat excelent pe partea stângă, avansează, driblează un adversar, pătrunde în careu și șutează puternic din jurul punctului cu var, însă Ederson își arată din nou clasa.

Min.33 - Ederson făcut mare de jucătorii celor de la FCSB. Miculescu și-a arătat forța de pătrundere, a ajuns în careul mare dar a șutat slab fără emoții pentru portarul oaspeților.

Min.32 - Olaru ajunge în poziție bună de finalizare, după un un-doi cu Thiam, însă șutează direct pe direcția lui Ederson. Mingea ajunge la Thiam, dar încercarea acestuia se duce mult peste poartă.

Min.28 - Yuksek vede cartonașul galben, după o lovitură în piept aplicată lui Darius Olaru.

Min.19 - GOL Fenerbahce, 0-1! Yuksek deschide scorul cu o lovitură de cap de pe partea dreaptă. Jucătorul oaspeților era total liber în mijlocul careului de 16 metri.

Min.17 - En Nesyri trimite mingea în poartă, dar reușita atacantului marocan este anulată pe motiv de ofsaid.

Min.10 - Politic avansează pe flacul drept, pătrunde în centru și șutează de la marginea careului, dar Ederson intervine fără emoții.

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (58 imagini)

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+58 Foto
labels.photo-gallery

Min.5 - Oaspeții domină teritorial, dar nu pun în pericol poarta apărată de Târnovanu.

Min.1 - Start de meci pe Arena Națională! FCSB a avut lovitura de începere.

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam
  • Rezerve: Udrea, Zima, Crețu,Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, O. Popescu
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Fenerbahce: Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri
  • Rezerve: Tarik, Egin Can, Yigit Efe, Algettin, Kamill, Asensio, Oguz
  • Antrenor: Domenico Tedesco
  • Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia), Asistenți: Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), VAR: Momcilo Markovic (Serbia), AVAR: Jelena Cvetkovic (Serbia)
  • Stadion: Arena Națională

Înaintea duelului direct, FCSB ocupă locul 29 în grupa principală din Europa League, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Fenerbahce se află pe locul 18, cu 11 puncte, fiind deja sigură de prezența în play-off.

În runda precedentă, campioana României a fost învinsă de Dinamo Zagreb cu scorul de 1-4, în timp ce formația turcă a înregistrat și ea un rezultat negativ: 0-1 cu Aston Villa.

FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (5 imagini)

FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

21:45 Fanii lui Fenerbahce fac spectacol în tribunele Arenei Naționale

21:30 Fanii Peluzei Nord au afișat un mesaj de susținere pentru suporterii decedați ai celor de la PAOK

Foto: Theodor Jumătate - GOLAZO.ro Foto: Theodor Jumătate - GOLAZO.ro
Foto: Theodor Jumătate - GOLAZO.ro

21:15 Atmosfera dinaintea partidei

20:50 Protest al Peluzei Nord

Peluza Nord a celor de la FCSB a afișat un banner în care își ironizează favoriții, în urma înfrângerilor, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League și cu CFR Cluj în campionat.

Foto: Theodor Jumătate - GOLAZO.ro Foto: Theodor Jumătate - GOLAZO.ro
Foto: Theodor Jumătate - GOLAZO.ro

20:34 Tobele răsună în peluza oaspeților

20:25 Autocarul celor de la Fenerbahce a ajuns la stadion

20:15 Autocarul celor de la FCSB a ajuns la stadion

FCSB - Fenerbahce. Elias Charalambous: „Vom da tot ce avem mai bun”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a lăudat Fenerbahce înainte de meciul direct.

„Toți suntem conștienți că vom întâlni, din punctul meu de vedere, poate cea mai bună echipă cu care am jucat până acum, cea mai bună din punct de vedere calitativ, și cu siguranță va fi un meci dificil.

Este un meci despre care știm că nu depinde doar de rezultatul nostru, chiar dacă vom câștiga mâine, nu vom fi siguri că vom trece mai departe.

Vom da tot ce avem mai bun, vom da totul, conștienți de toate dificultățile, și vom încerca să câștigăm meciul de mâine.

Este cea mai bună echipă cu care jucăm în această fază a grupei din Europa League, este o echipă care a investit mulți bani în ultimii ani, a adus jucători de foarte bună calitate și știm că mâine (n.r. - joi) va fi greu pentru noi și că trebuie să muncim mult, mai ales în această perioadă pe care o traversăm acum.

Trebuie să dăm dovadă de caracter și sper să facem lucrurile bine, cunoscând toate dificultățile pe care le vom avea mâine, dar știți că în fotbal se poate întâmpla orice și vom lupta din primul minut pentru a câștiga mâine”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Domenico Tedesco: „Toți suntem oameni și facem greșeli”

Antrenorului grupării din Turcia i s-a spus că patronul celor de la FCSB se implică mult prea mult la echipă, inclusiv în deciziile tehnice ale antrenorilor. Inițial, Tedesco nu a înțeles:

„În fotbal, sunt perioade bune și perioade slabe. Ar trebui să apreciați dacă antrenorii admit erorile, toți suntem oameni și facem greșeli”.

Până la urmă, tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani a realizat despre ce e vorba:

„M-am confruntat cu asemenea patroni în carieră, e fotbal, sunt multe emoții, dar am avut un principiu: Dacă patronul clubului are o opinie, trebuie să o acceptăm.

În fotbal, toți pot vorbi. După meci, e mai ușor să spui că decizia asta sau cealaltă a fost greșită și că ar fi putut fi schimbată. Dar cel mai important e să zici înaintea partidei”.

Întrebat dacă i s-a întâmplat ca patronul să se implice în timpul jocurilor în deciziile sale tehnice, a replicat: „Asta niciodată! Sunt totuși prea departe pentru a judeca o situație”.

Împotriva noastră, toți adversarii sunt super motivați. Ei au învins Feyenoord cu 4-3, revenind de la 1-3. O echipă (n.r. FCSB) care luptă și care nu cedează niciodată Domenico Tedesco, antrenor Fenerbahce

VIDEO. Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

Citește și

„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Cum ajunge FCSB în primăvara europeană Calcule. Ce șanse mai are campioana: 6 din 7 condiții trebuie bifate
Europa League
09:00
Cum ajunge FCSB în primăvara europeană Calcule. Ce șanse mai are campioana: 6 din 7 condiții trebuie bifate
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în primăvara europeană Calcule. Ce șanse mai are campioana: 6 din 7 condiții trebuie bifate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
fenerbahce europa league fcsb domenico tedesco elias charalambous
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share