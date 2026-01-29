Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana

FCSB și Fenerbahce au remizat, scor 1-1, în ultima etapă a grupei XXL din Europa League.

În urma acestui rezultat, campioana României și-a încheiat aventura europeană, după ce a terminat pe locul 27 în faza principală.

FCSB avea nevoie de o minune pentru a se califica în fazele eliminatorii ale Europa League. Campioana era nevoită să obțină o victorie în meciul cu Fenerbahce, dar stătea și la mâna celorlalte rezultate.

FCSB și-a încheiat aventura europeană

Turcii au început mai bine partida de pe Arena Națională și au amenințat rapid poarta lui Târnovanu.

Portarul campioanei a intervenit in extremis la o lovitură de cap al lui En Nesyri, însă din lovitura de colț rezultată, oaspeții au deschis scorul.

Complet nemarcat, Yuksek a trimis mingea în plasa porții celor de la FCSB, cu o lovitură de cap, din jurul careului de 6 metri. Era minutul 19.

Campioana României a alergat după egalare, însă Ederson și-a arătat valoarea. Portarul brazilian i-a blocat pe rând pe Olaru, Thiam sau Miculescu, iar la pauză Fener conducea cu 1-0.

Elias Charalambous a forțat după pauză și a mutat ofensiv. La adăpostul rezultatului, formația din Turcia s-a baricadat în defensivă. Chiar dacă FCSB a continuat să atace, același Ederson și-a făcut din nou datoria.

După alte ratări uriașe, FCSB a reușit în cele din urmă să marcheze. Radunovic l-a servit excelent pe Cisotti în careu, iar italianul n-a iertat.

Campioana a presat și a căutat și golul victoriei, însă acesta n-a mai venit. S-a terminat 1-1, iar campioana și-a încheiat aventura europeană pe locul 27, cu 7 puncte, la două lungimi de zona echipelor calificate în primăvara europeană.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 21 2. Aston Villa 21 3. Midtjylland 19 4. Betis 17 5. Porto 17 6. Braga 17 7. Freiburg 17 8. Roma 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 16 10. Bologna 15 11. Stuttgart 15 12. Ferencvaros 15 13. Nottingham 14 14. Plzen 14 15. Steaua Roșie 14 16. Celta Vigo 13 17. PAOK 12 18. Lille 12 19. Fenerbahce 12 20. Panathinaikos 12 21. Celtic 11 22. Ludogorets 10 23. Dinamo Zagreb 10 24. Brann 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 9 26. Sturm Graz 7 27. FCSB 7 28. Eagles 7 29. Feyenoord 6 30. Basel 6 31. Salzburg 6 32. Rangers 4 33. Nice 3 34. Utrecht 1 35. Malmo FF 1 36. Maccabi Tel Aviv 1

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

FCSB - Fenerbahce 1-1

Au marcat: Cisotti ('71)/ Yuksek ('19)

Cisotti ('71)/ Yuksek ('19) Spectatori: 27.752

Min.90+4 - Final de meci pe Arena Națională! FCSB și-a încheiat aventura în Europa League.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.90 - Ederson parează in extremis șutul lui O.Popescu din careul mare, lateral stânga.

Min.89 - Cisotti este și el avertizat.

Min.87 - Fred vede cartonașul galben după un fault asupra lui Alhassan la mijlocul terenului.

Min.85 - Asensio îl încearcă și el de la distanță pe Târnovanu, dar portarul celor de la FCSB intervine fără probleme.

Min.81 - Semedo încearcă să spargă defensiva celor de la FCSB, mingea ajunge la Akturkoglu, care șutează puțin pe lângă poarta lui Târnovanu.

Min.78 - Soyuncu respinge greșit o centrare de pe partea dreaptă, mingea ajunge la Thiam, în interiorul careului, care șutează din voleu, însă balonul trece puțin peste poarta lui Ederson

Min.71 - GOOOL FCSB, 1-1! Radunovic centrează de pe partea stângă, Cisotti îi ia fața lui Muldur și marchează cu latul din jurul punctului cu var.

Min.70 - Schimbare la FCSB: iese Pantea, intră Crețu. Dublă schimbare și la Fenerbahce: ies Talisca și Nene, intră Asensio și Algettin.

Min.69 - FCSB beneficiază de un corner de pe partea dreaptă. Cisotti centrează, însă Ngezana reia defectuos pe lângă poartă.

Min.66 - Schimbare la FCSB: iese Olaru, intră Toma.

Min.62 - Schimbare la Fenerbahce: iese Yuksek, intră Yigit Efe.

Min.58 - Akturkoglu scapă ușor de Ngezana, pătrunde în careu, însă Târnovanu intervine și respinge în corner.

Min.54 - Muldur ia o acțiune pe partea stângă, îi pasează lui En Nesyri la marginea careului, însă șutul atacantului marocan se duce mult peste poarta lui Târnovanu.

Min.51 - Servit excelent de Alhassan, Olaru ratează o nouă ocazie unu la unu cu Ederson.

Min.46 - Start în repriza secundă. Dublă schimbare făcută de FCSB la pauză: ies Politic Miculescu și , intră O.Popescu și Cisotti.

Min.45+4 - Final de primă repriză. La acest scor, FCSB este eliminată matematic din Europa League.

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 2 minute

Min.36 - Thiam este lansat excelent pe partea stângă, avansează, driblează un adversar, pătrunde în careu și șutează puternic din jurul punctului cu var, însă Ederson își arată din nou clasa.

Min.33 - Ederson făcut mare de jucătorii celor de la FCSB. Miculescu și-a arătat forța de pătrundere, a ajuns în careul mare dar a șutat slab fără emoții pentru portarul oaspeților.

Min.32 - Olaru ajunge în poziție bună de finalizare, după un un-doi cu Thiam, însă șutează direct pe direcția lui Ederson. Mingea ajunge la Thiam, dar încercarea acestuia se duce mult peste poartă.

Min.28 - Yuksek vede cartonașul galben, după o lovitură în piept aplicată lui Darius Olaru.

Min.19 - GOL Fenerbahce, 0-1! Yuksek deschide scorul cu o lovitură de cap de pe partea dreaptă. Jucătorul oaspeților era total liber în mijlocul careului de 16 metri.

Min.17 - En Nesyri trimite mingea în poartă, dar reușita atacantului marocan este anulată pe motiv de ofsaid.

Min.10 - Politic avansează pe flacul drept, pătrunde în centru și șutează de la marginea careului, dar Ederson intervine fără emoții.

Min.5 - Oaspeții domină teritorial, dar nu pun în pericol poarta apărată de Târnovanu.

Min.1 - Start de meci pe Arena Națională! FCSB a avut lovitura de începere.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam Rezerve: Udrea, Zima, Crețu,Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, O. Popescu

Udrea, Zima, Crețu,Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, O. Popescu Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri

Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri Rezerve: Tarik, Egin Can, Yigit Efe, Algettin, Kamill, Asensio, Oguz

Tarik, Egin Can, Yigit Efe, Algettin, Kamill, Asensio, Oguz Antrenor: Domenico Tedesco

Arbitru : Nenad Minakovic (Serbia), Asistenți : Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), VAR : Momcilo Markovic (Serbia), AVAR : Jelena Cvetkovic (Serbia)

: Nenad Minakovic (Serbia), : Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), : Momcilo Markovic (Serbia), : Jelena Cvetkovic (Serbia) Stadion: Arena Națională

Înaintea duelului direct, FCSB ocupă locul 29 în grupa principală din Europa League, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Fenerbahce se află pe locul 18, cu 11 puncte, fiind deja sigură de prezența în play-off.

În runda precedentă, campioana României a fost învinsă de Dinamo Zagreb cu scorul de 1-4, în timp ce formația turcă a înregistrat și ea un rezultat negativ: 0-1 cu Aston Villa.

Foto: Theodor Jumătate - GOLAZO.ro

Peluza Nord a celor de la FCSB a afișat un banner în care își ironizează favoriții, în urma înfrângerilor, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League și cu CFR Cluj în campionat.

Foto: Theodor Jumătate - GOLAZO.ro

FCSB - Fenerbahce. Elias Charalambous: „Vom da tot ce avem mai bun”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a lăudat Fenerbahce înainte de meciul direct.

„Toți suntem conștienți că vom întâlni, din punctul meu de vedere, poate cea mai bună echipă cu care am jucat până acum, cea mai bună din punct de vedere calitativ, și cu siguranță va fi un meci dificil.

Este un meci despre care știm că nu depinde doar de rezultatul nostru, chiar dacă vom câștiga mâine, nu vom fi siguri că vom trece mai departe.

Vom da tot ce avem mai bun, vom da totul, conștienți de toate dificultățile, și vom încerca să câștigăm meciul de mâine.

Este cea mai bună echipă cu care jucăm în această fază a grupei din Europa League, este o echipă care a investit mulți bani în ultimii ani, a adus jucători de foarte bună calitate și știm că mâine (n.r. - joi) va fi greu pentru noi și că trebuie să muncim mult, mai ales în această perioadă pe care o traversăm acum.

Trebuie să dăm dovadă de caracter și sper să facem lucrurile bine, cunoscând toate dificultățile pe care le vom avea mâine, dar știți că în fotbal se poate întâmpla orice și vom lupta din primul minut pentru a câștiga mâine”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Domenico Tedesco: „Toți suntem oameni și facem greșeli”

Antrenorului grupării din Turcia i s-a spus că patronul celor de la FCSB se implică mult prea mult la echipă, inclusiv în deciziile tehnice ale antrenorilor. Inițial, Tedesco nu a înțeles:

„În fotbal, sunt perioade bune și perioade slabe. Ar trebui să apreciați dacă antrenorii admit erorile, toți suntem oameni și facem greșeli”.

Până la urmă, tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani a realizat despre ce e vorba:

„M-am confruntat cu asemenea patroni în carieră, e fotbal, sunt multe emoții, dar am avut un principiu: Dacă patronul clubului are o opinie, trebuie să o acceptăm.

În fotbal, toți pot vorbi. După meci, e mai ușor să spui că decizia asta sau cealaltă a fost greșită și că ar fi putut fi schimbată. Dar cel mai important e să zici înaintea partidei”.

Întrebat dacă i s-a întâmplat ca patronul să se implice în timpul jocurilor în deciziile sale tehnice, a replicat: „Asta niciodată! Sunt totuși prea departe pentru a judeca o situație”.

Împotriva noastră, toți adversarii sunt super motivați. Ei au învins Feyenoord cu 4-3, revenind de la 1-3. O echipă (n.r. FCSB) care luptă și care nu cedează niciodată Domenico Tedesco, antrenor Fenerbahce

VIDEO. Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport