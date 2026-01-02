Propunere pentru Liga 1 Sorin Cârțu contestă „Ordinul Novak” și regula U21 și vine cu o nouă variantă

S orin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Craiovei, nu este de acord cu „ordinul Novak” și cu impunerea regulii U21 și are o altă propunere pentru Liga 1.

„Ordinul Novak” presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minimum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă, în timp ce regula U21 impune ca fiecare echipă să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004.

Cu toate acestea, cele două reguli au stârnit controverse în Liga 1. Șapte cluburi importante din România au semnat o petiție împotriva „ordinului Novak”, iar regula U21 a fost și ea contestată.

Sorin Cârțu, o nouă propunere în Liga 1: „Aș merge pe altă soluție”

Președintele onorific al Craiovei e de părere că în Liga 1 nu ar trebui să mai ajungă străinii care acceptă salarii foarte mici, urmând să fie primiți doar cei cu adevărat valoroși.

„Toate aceste treburi cu jucătorul autohton, cu jucătorul tânăr, parcă prea mult încercăm să-i ajutăm. Să știi că jucători tineri și autohtoni au fost tot timpul în România, dar atunci aveau foarte multă calitate.

Și în momentul în care au fost puși în concurență, dintr-o concurență se naște calitatea unui jucător.

Eu aș merge pe o altă soluție. Jucătorul străin pe care îl aduci să nu intre în Superliga sub o anumită limită de salariu.

Nu e nici confortabil să iei jucători cu 2.000, 3.000 de euro și să se spună că ține locul autohtonului. Poate și asta”, a declarat Sorin Cârțu, conform prosport.ro.

Sorin Cârțu contestă regula U21: „Nu poți să impui asta”

Fostul fotbalist și antrenor al Craiovei a explicat de ce nu crede în regula U21:

„Mi se pare aiurea (n.r. regula U21). Eu, ca antrenor, să pregătesc meciul întotdeauna pentru zece jucători, pentru că pe al 11-lea ți-l bagă obligatoriu. N-am ce să fac! Nu contează! Că e bun, că e slab. Sunt obligat să-l bag în teren, altfel pierd cu 3-0.

Nu poți să impui într-un fotbal profesionist cum trebuie să se comporte (n.r. un club), ce trebuie să facă, ce trebuie să cheltuiască, când tu nu mă ajuți cu nimic financiar”, a completat Sorin Cârțu.

Un alt contestatar al regulii U21 este Gigi Becali, patronul FCSB. În luna mai, în calitate de deputat, a inițiat un proiect de lege prin care cerea eliminarea condițiilor obligatorii de vârstă în fotbal, dar care a fost respins cu 100% din voturi.

În luna octombrie, proiectul de lege a ajuns și pe masa Comisiei pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților, fiind respins, din nou.

Nicușor Dan a atacat la CCR „ordinul Novak”

„Ordinul Novak” a trecut de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, la mijlocul lunii noiembrie, iar Ionuț Stroe a contestat rezultatul încă din ziua respectivă.

Deputatul PNL a formulat o petiție către președintele României, Nicușor Dan, pentru a-i cere să reexamineze legea sau să o atace la Curtea Constituțională, lucru care s-a și întâmplat, două săptămâni mai târziu.

„Legea care impune cote de cetățenie în sport a fost atacată la CCR de Nicușor Dan. Salut demersul președintelui Nicușor Dan și consider că intervenția CCR e esențială tocmai pentru a reașeza discuția pe termene legale, nu pe situații emoționale. E un gest de responsabilitate constituțională”, a declarat Ionuț Stroe, deputat PNL, potrivit digi24.ro.

Curtea Constituțională a României va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

Legea ar urma să se aplice începând cu sezonul viitor, iar nerespectarea acesteia ar putea atrage amenzi cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei.

